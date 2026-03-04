Anpas Galegas exige a la Xunta que mantenga el programa de auxiliares de conversación

Manifestación de las familias de los colegios de la provincia de A Coruña. Carmen G. Mariñas

La Confederación de Anpas Galegas ha remitido un escrito a la consellería de Educación en el que exige la continuidad del programa de auxiliares de conversación, algo que consideran "un recurso fundamental para o desenvolvemento da competencia oral en lingua inglesa do alumnado".

Las familias de los escolares alertan de la posible desaparición de esta oferta en los centros públicos, algo que perjudicaría el enriquecimiento lingüístico y cultural en las aulas y a la igualdad de oportunidades en la enseñanza.

Las Anpas denuncian que la pérdida de este programa supondría un "retraso" para la educación pública en un contexto de "recortes de recursos e servizos educativos". En su carta, remitida el pasado 26 de febrero, las familias defienden que "non podemos aceptar que se limite o acceso a programas fundamentais mentres se proclama un compromiso co plurilingüismo que, na práctica, queda baleiro de contido".

"A Consellería non pode desviar a súa responsabilidade nin trasladar a culpa a outras administracións. Galicia dispón das competencias educativas transferidas e, polo tanto, correspóndelle garantir a continuidade e a calidade dos programas que inciden directamente na formación do alumnado. Non é aceptable que cuestións orzamentarias ou burocráticas se convertan nun pretexto para privar ao ensino público dun recurso tan valioso", continúa el comunicado.

Por eso, exigen medidas efectivas y que "a Consellería de Educación traballe activamente para manter e consolidar o programa de auxiliares de conversa, en lugar de asumir a súa posible desaparición. O seu deber é procurar solucións, non renuncias, e poñer todos os medios ao alcance da Administración galega para asegurar que o alumnado siga beneficiándose dun recurso que é clave no proceso de aprendizaxe das linguas estranxeiras".