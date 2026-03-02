La Universidade da Coruña impulsa la vocación científica con 'Incrústate'

Una veintena de estudiantes seleccionados ha participado este lunes en el programa 'Incrústate' impulsado por la Universidade da Coruña en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Rede CIGUS. La iniciativa busca fomentar la vocación científica con prácticas experimentales de tres días en los grupos de investigación.

El programa arrancó el pasado mes de octubre con visitas escolares de centros de la provincia. Ahora, 20 estudiantes de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y FP del IES Rafael Puga Ramón, IES Monelos, IES Salvador de Madariaga, IES Rafael Dieste, Maristas Cristo Rey y EFBS; del IES Moncho Valcarce (As Pontes de García Rodríguez), y el CPI San Sadurniño e o IES Breamo (Pontedeume) son los seleccionados para la nueva fase.

Esta experiencia les permite acercarse a la ciencia en un programa marcado por la accesibilidad y la inclusión con la participación de una alumna con discapacidad.

Los grupos Advanced BioFab, Biocost, Bionanochem, Cas4MI, Exprela, FeMCa, GIBE, GIR-S, Grica, Immo-tep, Liste, NanoToxGen, Neurover, Pronamar,Quimbio, TCMR y udcsolidos, que pertenecen a las tres áreas de investigación del centro, (Biotecnología, Medio Ambiente, Nuevos Materiales y Biomedicina), supervisarán el trabajo del alumnado.

Tras su paso por el CICA, tendrá lugar, como en anteriores ediciones, un congreso científico en el que los estudiantes participantes podrán exponer su trabajo con pósteres y presentaciones orales ante un jurado. Las cuatro iniciativas que salgan finalistas podrán realizar una estancia de hasta dos semanas en el centro de investigación para profundizar más en su proyecto.

El acto tendrá lugar en la DOMUS el próximo domingo 11 de abril por la mañana.