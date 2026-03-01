Abierto el plazo en Galicia para solicitar plaza en los centros educativos el próximo curso

El plazo para solicitar matrícula en los centros educativos gallegos ha abierto este domingo en un periodo que se extenderá hasta el próximo 20 de marzo. Las familias interesadas podrán formalizar sus solicitudes para el curso 2026/2027 para el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo y para los estudiantes de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato que deseen cambiar de centro.

Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 27 de abril, mientras que para las definitivas habrá que esperar hasta el 15 de mayo.

Las matrículas se podrán formalizar entre el 20 y 30 de junio en el caso de alumnos de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para ESO y Bachillerato.

Solicitudes

Las solicitudes se podrán tramitar en la aplicación admisionalumnado de la Xunta de Galicia. En ella, las familias podrán cubrir la solicitud y marcar los criterios del baremo que quieran que se valoren.

Después, estas se podrán presentar de manera presencial en el centro o a través de la misma aplicación. En ella las familias podrán consultar el estado de tramitación a medida que avanza el proceso.