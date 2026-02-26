Oleiros (A Coruña) celebra el 4 de marzo la V Feria de Orientación Académica y Profesional Cedida

Oleiros (A Coruña) celebrará el próximo miércoles 4 de marzo en el Pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz la V Feria de Orientación Académica y Profesional organizada por el Concello. La cita está dirigida al alumnado de formación profesional, educación secundaria y Bachillerato.

En total, dieciocho entidades, entre las que se encuentran universidades, centros de FP, escuelas públicas y privadas de distinta índole (hostelería, finanzas, pilotos y azafatas, imagen y sonido, artes gráficas, escuelas de diseño…), academias de oposiciones, Fuerzas Armadas y residencias universitarias, entre otras, informarán durante todo el día sobre las diferentes alternativas académicas y profesionales a disposición del alumnado.

Cartel de la V Feira de Orientación Académica Cedida

Durante la mañana, de 9:30 a 13:30 horas, más de 650 alumnos y alumnas de los cuatro centros de enseñanza secundaria de Oleiros, acompañados por profesores y orientadores, visitarán la Feria en distintos turnos. Por la tarde, de 15:00 a 17:00 horas, el evento abrirá sus puertas a todo el público interesado.

Este encuentro está organizado por el Concello de Oleiros en colaboración con el Centro Municipal de Formación, las Casas de la Juventud y los departamentos de orientación de los cuatro centros de enseñanza secundaria existentes en el municipio: IES Neira Vilas, IES María Casares, IES Miraflores y Colegio Hijas de Cristo Rey.