La Fundación CITIC impulsa la formación en Inteligencia Artificial para la abogacía de A Coruña

La tecnología también llama a la puerta de los despachos. La Fundación CITIC y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña celebraron esta semana una acción formativa centrada en el uso de inteligencia artificial generativa aplicada al ejercicio del Derecho.

La iniciativa, desarrollada en el marco del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, tuvo como finalidad dotar a los profesionales jurídicos de herramientas para automatizar tareas, optimizar la redacción de escritos y mejorar la gestión de información compleja.

La formación fue impartida por el investigador Carlos J. Escudero Cascón, vinculado al CITIC de la Universidade da Coruña.

Durante las sesiones se abordaron cuestiones prácticas como la creación automatizada de documentos, el análisis de grandes volúmenes de datos o el uso avanzado de instrucciones para obtener resultados más precisos.

Los asistentes pudieron experimentar con casos reales y conocer de primera mano las posibilidades y límites de estas herramientas, así como sus implicaciones legales, éticas y de ciberseguridad.

La inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que se organiza el trabajo en múltiples sectores, y el jurídico no es una excepción.

En este contexto, la formación incidió en la necesidad de combinar el uso responsable de la tecnología con el criterio profesional, evitando una dependencia acrítica de los sistemas automatizados.