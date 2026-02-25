La Xunta propondrá al Concello de A Coruña una colaboración para agilizar las obras en los centros educativos

Rueda de prensa de la Xunta de Galicia en A Coruña sobre las obras en los colegios. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha recordado este miércoles desde su delegación en A Coruña que está destinando 24 millones de euros a obras de modernización y rehabilitación en unos 40 centros educativos. El estado actual de los colegios e institutos de la ciudad, muchos de ellos con goteras, problemas de limpieza y salubridad y falta de accesibilidad ha motivado la convocatoria el próximo sábado de una manifestación por parte de la Federación Provincial de Centros Públicos. La Xunta propondrá al Concello un acuerdo de colaboración para agilizar las intervenciones.

Durante una comparecencia, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el secretario xeral técnico de la consellería de Educación, Manuel Vila, explicaron que de todas las intervenciones, 24 son grandes obras con un presupuesto de 14 millones de euros y la mayor parte de ellas ya finalizadas. De estas, están en ejecución por 3,7 millones de euros la rehabilitación integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal - Monte Alto, con un importe de 2,5 millones de euros; el cambio de al cubierta del instituto Ramón Menéndez Pidal, por 725.000 euros y la cubierta de la pista deportiva del IES Salvador de Madariaga por 485.000 euros.

Además, ya han finalizado las obras de rehabilitación del IES Rafael Dieste (1,7 millones de euros), las mejoras sectoriales en el IES Salvador de Madariaga (1,7 millones de euros) y en el IES Ramón Otero Pedrayo (530.000 euros).

A futuro, se están preparando los proyectos de otras 10 obras con un presupuesto de 8,7 millones de euros. Las más prioritarias son la ampliación del IES Agra do Orzán, por 1,85 millones de euros, y el cambio de cubierta del Sal Lence por 241.000 euros.

Otras actuaciones destacadas por la Xunta fueron tres instalaciones fotovoltaicas en centros de la ciudad, 60 obras de verano en los últimos años con mejoras en reformas de baños, tareas de pintura, mejoras de accesibilidad, obras de humanización o arreglos de patios dentro del Plan Ben_Estar con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Competencias

El Gobierno gallego recordó también que llevan a cabo a través de Educación un seguimiento continuo del mantenimiento de los centros, una tarea que es competencia municipal.

En este sentido, el secretario xeral técnico instó al Concello a asumir sus responsabilidades para que los pequeños daños se solucionen rápido y no se conviertan en problemas mayores para garantizar así el uso eficiente del dinero público. La Xunta asegura que buena parte de las intervenciones que realiza son consecuencia de la falta de mantenimiento municipal.

El pasado 5 de febrero, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, exigía por carta a la Xunta un Plan de rehabilitación integral para hacer frente al estado de los centros educativos.

Siguiendo esta misma línea, este miércoles Belén do Campo declaró que "a preocupación máis relevante na cidade céntrase nos centros de Educación Infantil e Primaria. Aquí cómpre deixar algo moi claro: a competencia en materia de mantemento e conservación destes centros corresponde ao Concello".

"O propio presidente da asociación de directores de centros públicos xa trasladou en varias ocasións á opinión pública queixas reiteradas pola falta de mantemento nos centros educativos por parte do Concello", añadió.

La Xunta propondrá un acuerdo marco de colaboración para coordinar y agilizar las acciones y la planificación de futuros desarrollos urbanísticos.

Los representantes del Ejecutivo gallego señalaron también las responsabilidades del Gobierno central, a quien acusan de falta de colaboración, afirmando que la Xunta ha solicitado ya un "Plan estatal de infraestruturas educativas, tendo en conta a elevada antigüidade media dos colexios e institutos en España, así como unha rebaixa do IVE nas intervencións en centros educativos".

"Desde a Xunta imos seguir reclamando ambas cuestións –tamén aprobadas no Parlamento de Galicia–, porque consideramos que son necesarias e xustas", insistió Do Campo.