La UDC capta tres becas Marie Curie y se sitúa entre las universidades con mayor proyección internacional

La Universidade da Coruña vuelve a ganar peso en el mapa europeo de la investigación tras conseguir tres ayudas en la convocatoria 2025 de las Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, uno de los programas más exigentes de Horizonte Europa.

Con una tasa de éxito global inferior al 10%, estas becas están consideradas entre las más competitivas del panorama científico comunitario.

Las incorporaciones se repartirán entre el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (Cica) y el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni).

Durante los próximos dos años, los investigadores Yaxue He y Jesús Castro desarrollarán sus proyectos en el Cica, mientras que Youhua Yang se integrará en el Cineti, reforzando áreas estratégicas que van desde la química ambiental hasta la física de partículas.

Agua, clima y materiales avanzados

Uno de los proyectos estará centrado en la detección de PFAS, conocidos como "contaminantes eternos" por su elevada persistencia en el medio ambiente.

Jesús Castro trabajará en el diseño de sensores basados en grafeno capaces de identificar estas sustancias en agua de forma rápida y directa, una tecnología que podría mejorar los sistemas de vigilancia ambiental y anticipar riesgos para la salud pública.

En paralelo, Yaxue He abordará un reto vinculado a la transición ecológica: transformar gases industriales como el CO y el CO2 en compuestos químicos útiles para la industria. Su propuesta combina microorganismos y nanotecnología para producir ácidos carboxílicos que puedan sustituir derivados del petróleo, apostando por un modelo más circular y sostenible.

Física de vanguardia en el Cern

El tercer proyecto, liderado por Youhua Yang, se desarrollará en colaboración con el experimento LHCb del CERN.

La investigación analizará decaimientos raros de partículas subatómicas con el fin de comprobar posibles desviaciones del Modelo Estándar.

Para ello se implementarán herramientas avanzadas de análisis de datos que reforzarán la participación de la UDC en una de las infraestructuras científicas más relevantes del mundo.

Estrategia y captación de talento

Desde la universidad destacan que este resultado no es casual, sino fruto de una política continuada de internacionalización y captación de talento investigador. La coordinación entre los grupos científicos y la Oficina de Captación de Personal Investigador ha permitido preparar propuestas sólidas y competitivas en un entorno europeo especialmente exigente.