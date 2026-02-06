Un centro de A Coruña y otro de Santiago vencen en el Torneo de Debate Académico de Galicia

El IES Rafael Puga Ramón de A Coruña y el CPR Plurilingüe San José de Cluny de Santiago de Compostela se han proclamado ganadores del VIII Torneo de Debate Académico de Galicia (TDAG), organizado por la Fundación Barrié, en las categorías Avanzado e Iniciación, respectivamente, tras imponerse en la fase final de la competición celebrada hoy y en la que los equipos finalistas pusieron a prueba su capacidad argumentativa y de oratoria.

Este viernes, 6 de febrero, se ha celebrado la fase final del torneo, en la que los 16 equipos finalistas —8 por categoría— han puesto a prueba su capacidad argumentativa para defender su postura ante las preguntas planteadas. Dos equipos de cada categoría han llegado a la gran final de la tarde, de la que han salido los ganadores de esta octava edición.

En la categoría Avanzado, el equipo del IES Rafael Puga Ramón de A Coruña, se ha hecho con la victoria frente al equipo del IES de Mos, que ha quedado en segundo lugar. Lucía Pérez, del IES Illa de Tambo, de Marín, se ha proclamado Mejor Oradora de la competición en esta categoría.

En la categoría Iniciación, el ganador ha sido el equipo del CPR Plurilingüe San José de Cluny de Santiago de Compostela, tras imponerse al equipo del CPR Plurilingüe Compañía de María de Santiago de Compostela. El premio al Mejor Orador de esta categoría ha sido para Álvaro Campos, del CPR Santiago Apóstol, de Soutomaior.

El IES Rafael Puga Ramón irá al Campeonato de España

El equipo ganador de la categoría Avanzado representará a Galicia en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario 2026, que se celebrará en el Campus de CUNEF de Madrid del 26 al 28 de junio y en el que se enfrentan los mejores equipos de debate del país. El premio, en formato de cheque participativo, fue entregado por Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, y Alfonso Rodríguez de Sadia, director general de la Liga Española de Debate Universitario (LEDU).

Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, explica que "este torneo ofrece a los jóvenes un espacio para argumentar y expresarse con confianza, cultivando el pensamiento crítico y la comunicación como pilares de su aprendizaje y liderazgo". Además, Arias añade que "la proyección de los participantes de ediciones anteriores, que continúan destacando en competiciones nacionales e internacionales, demuestra que esta iniciativa contribuye a poner el nombre de Galicia en el mapa del debate académico".

El jurado de la competición, por su parte, destaca que TDAG es "un auténtico regalo para toda la comunidad educativa gallega y también para quienes tenemos el privilegio de formar parte del jurado. Ser testigos de las reflexiones del alumnado, de las preguntas que se plantean, de los dilemas a los que llegan y de la capacidad que demuestran para escuchar, dialogar y construir discursos sólidos desde el respeto es, sencillamente, extraordinario".

En la fase eliminatoria, celebrada del 26 de enero al 3 de febrero, han participado un total de 476 debatientes, integrados en 80 equipos de centros educativos de toda Galicia.

Resultados VIII TDAG (2026)

Categoría Iniciación, dirigida a alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O.:

1º premio (Ganador): CPR Plurilingüe San José de Cluny de Santiago de Compostela

2º premio: CPR Plurilingüe Compañía de María de Santiago de Compostela

3º premio: Coruña British International School

Mejor Orador: Álvaro Campos, del CPR Santiago Apóstol, de Soutomaior

Categoría Avanzado, dirigida a alumnos de 4º de E.S.O. y 1º y 2º de Bachillerato: