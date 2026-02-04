La UDC aprueba la oferta de plazas de grado y máster para el curso 2026/27

El Consello de Gobierno de la Universidade da Coruña aprobó la propuesta de plazas de nuevo acceso de grado y máster para el curso 2026/27, que será trasladada a la Xunta de Galicia para su aprobación definitiva.

La UDC plantea incrementar en 54 las plazas de cinco titulaciones de grado, alcanzando un total de 3.374 plazas en 55 grados.

El aumento de plazas afectará a Arquitectura Técnica, que pasará de 50 a 75 plazas; Biología, de 63 a 70; Ciencia e Ingeniería de Datos, hasta 65; Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con 60; y Relaciones Internacionales, que alcanzará las 30 plazas. Con esta ampliación la universidad busca dar respuesta a la creciente demanda de estudios en estas áreas.

En cuanto a los máster, la oferta global se situará en torno a las 1.800 plazas en un total de 79 titulaciones, dos de ellas de nueva implantación. La UDC solicitará un incremento de 32 plazas en cuatro másters: Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria; Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos; Informática Industrial y Robótica; y Tecnología Textil y Moda Sostenible.

Durante la sesión también se aprobó la puesta en marcha del Curso de Formación Específica de Entrenamiento Físico Adaptado a Personas con Cáncer, dirigido a profesionales de la actividad física y de la salud. Este programa, vinculado a la Cátedra AECC UDC Ejercicio Contra el Cáncer, tendrá formato híbrido y abrirá su preinscripción en abril.

Asimismo, salió adelante la microcredencial en Prescripción de Prácticas Motrices en la Enfermedad Renal Crónica, una formación online orientada al diseño de programas de ejercicio adaptados y al trabajo multidisciplinar.

Más decisiones

El rector de la UDC, Ricardo Cao, informó además sobre el desarrollo de los procesos electorales internos, que se activarán en las próximas semanas conforme a los nuevos Estatutos. En marzo se celebrarán elecciones a Claustro, Juntas de Centro y Consejos de Departamento, mientras que el 13 de febrero tendrán lugar las votaciones para las direcciones de los centros de investigación. En este ámbito, también se dio cuenta de la elección de Ana Belén Maseda Rodríguez como nueva directora de la Escuela Internacional de Doctorado.

El Consello de Gobierno designó igualmente los nuevos representantes de la UDC en la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, que serán el rector Ricardo Cao, la adjunta de Investigación Amalia Jácome y la gerente María Jesús Grela, en una etapa en la que la presidencia pasa a estar ostentada por el Ayuntamiento de A Coruña.

Por último, la UDC aprobó una declaración de solidaridad con la Universidad de Birzeit y con el pueblo palestino, en la que expresa su preocupación y condena por la incursión militar ocurrida el pasado mes de enero en el campus universitario de Cisjordania.