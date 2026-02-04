Maite Flores cerrará su campaña a la rectoría de la Universidad de Santiago con una fiesta
La candidata ha anunciado en sus redes sociales que cerrará su campaña en la Sala Capitol, en la que ofrecerá una consumición gratis
Te podría interesar: Rueda ve necesario regular las redes sociales para menores, pero exige al Gobierno mayor claridad
La candidata a rectora de la Universidad de Santiago (USC), Maite Flores, ha anunciado este miércoles que cerrará su campaña el próximo martes, 10 de febrero, en la Sala Capitol de Santiago con una fiesta en la que ofrece la primera consumición gratis.
Lo ha anunciado a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, a través del cartel de esta fiesta que anima a la comunidad universitaria a participar.
"Ya sabéis que en esta candidatura somos muy de anticipar, planificar y liderar. Por eso, como ya superamos el ecuador de la campaña, estamos organizando la fiesta de cierre en la Sala Capitol el martes día 10, a partir de las 21.30 horas", ha detallado en el propio post.
La entrada es gratuita hasta completar aforo, previa inscripción antes del domingo, 8 de febrero, y la música correrá a cargo de Carlos López DJ.