Maite Flores cerrará su campaña a la rectoría de la Universidad de Santiago con una fiesta maite.flores.arias

La candidata a rectora de la Universidad de Santiago (USC), Maite Flores, ha anunciado este miércoles que cerrará su campaña el próximo martes, 10 de febrero, en la Sala Capitol de Santiago con una fiesta en la que ofrece la primera consumición gratis.

Lo ha anunciado a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, a través del cartel de esta fiesta que anima a la comunidad universitaria a participar.

"Ya sabéis que en esta candidatura somos muy de anticipar, planificar y liderar. Por eso, como ya superamos el ecuador de la campaña, estamos organizando la fiesta de cierre en la Sala Capitol el martes día 10, a partir de las 21.30 horas", ha detallado en el propio post.

La entrada es gratuita hasta completar aforo, previa inscripción antes del domingo, 8 de febrero, y la música correrá a cargo de Carlos López DJ.