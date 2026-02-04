Confirmado por la Xunta: estas son las 42 especialidades de la OPE de Educación 2026 con 1.601 plazas

Se espera que miles de personas se presenten a la oposición. E. E.

A principios de año, la Xunta de Galicia anunció la convocatoria de oposiciones de Educación de 2026. Apenas un mes después, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha dado a conocer este miércoles, 4 de febrero, la distribución de las plazas por especialidad.

"Serán un total de 1.601 plazas en 42 especialidades, con una distribución que refuerza la atención a la diversidad y a la enseñanza de lenguas extranjeras", ha destacado Román Rodríguez durante la presentación de la oferta pública de empleo de su departamento para este 2026.

Plazas y especialidades de la OPE de Educación de 2026

Ya es oficial: el Ejecutivo regional ha anunciado este miércoles la relación de plazas y especialidades para la OPE de Educación de 2026.

Por cuerpos, en el de maestro se convocan 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de enseñanza secundaria, 852 en 29 especialidades. Por su parte, habrá 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores de FP. En cuanto a la promoción interna, habrá 213 plazas en 29 especialidades.

Román Rodríguez ha destacado el refuerzo de la convocatoria de plazas en áreas claves, como la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica.

También se ha hecho hincapié en el refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras, con un total de 229 plazas en inglés (entre maestros, Secundaria y promoción interna), 45 más que en 2025; así como en francés, con un total de 52 plazas, frente a las 32 del año pasado.

Además, se refuerzan algunas especialidades en las que se estaban agotando los listados de sustituciones, como es Latín en Secundaria, con 35 plazas entre nuevo ingreso y promoción interna, o Soldadura en FP, con 14 plazas.

La propuesta de distribución de plazas por especialidades se analizará con las organizaciones sindicales el próximo 10 de febrero en la mesa sectorial, a la que la Consellería llevará tanto el decreto de oferta pública de empleo como la orden de convocatoria de las pruebas.

Los exámenes se celebrarán, como es habitual, en el mes de junio o julio, una vez que finalice el curso, con el objetivo de que los nuevos docentes estén incorporados a los centros el 1 de septiembre.

Como novedad este año, los interinos no tienen la obligación de presentarse al examen, tal y como se ha acordado con los sindicatos CCOO, Anpe, UGT y CSIF, con el objetivo de agilizar el proceso, y que también se llevará a la mesa sectorial.

A continuación, te detallamos la relación de plazas y especialidades para los cuerpos de maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores de FP y promoción interna:

Maestros (476 plazas y 8 especialidades)

Especialidad Plazas Educación Infantil 80 Lengua extranjera: Inglés 45 Lengua extranjera: Francés 35 Educación Física 25 Música 30 Pedagogía Terapéutica 95 Audición y Lenguaje 41 Educación Primaria 125

Profesores de enseñanza secundaria (852 plazas y 29 especialidades)

Especialidad Plazas Especialidad Plazas Especialidad Plazas Filosofía 25 Portugués 5 Formación y orientación laboral 31 Latín 28 Música 15 Informática 30 Lengua castellana y literatura 35 Educación física 20 Organización y gestión comercial 15 Geografía e historia 35 Orientación educativa 15 Organización y proyectos de fabricación mecánica 10 Matemáticas 50 Tecnología 15 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico 10 Física y química 30 Lengua y literatura gallega 80 Procedimientos sanitarios y asistenciales 20 Biología y geología 25 Economía 20 Procesos comerciales 20 Dibujo 30 Administración de empresas 20 Procesos de gestión administrativa 33 Francés 15 Construcciones civiles y edificaciones 8 Sistema y aplicaciones informáticas 20 Equipos electrónicos 20

Profesores de FP (60 plazas y 5 especialidades)

Especialidad Plazas Cocina y pastelería 12 Estética 7 Fabricación e instalación de carpintería y mueble 7 Mantenimiento de vehículos 20 Soldadura 14

Promoción interna (213 plazas y 29 especialidades)