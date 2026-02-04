Confirmado por la Xunta: estas son las 42 especialidades de la OPE de Educación 2026 con 1.601 plazas
Casi el 87% de las plazas, un total de 1.388, son para el ingreso libre, mientras que las 213 restantes son de promoción interna
A principios de año, la Xunta de Galicia anunció la convocatoria de oposiciones de Educación de 2026. Apenas un mes después, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha dado a conocer este miércoles, 4 de febrero, la distribución de las plazas por especialidad.
"Serán un total de 1.601 plazas en 42 especialidades, con una distribución que refuerza la atención a la diversidad y a la enseñanza de lenguas extranjeras", ha destacado Román Rodríguez durante la presentación de la oferta pública de empleo de su departamento para este 2026.
Plazas y especialidades de la OPE de Educación de 2026
Ya es oficial: el Ejecutivo regional ha anunciado este miércoles la relación de plazas y especialidades para la OPE de Educación de 2026.
Por cuerpos, en el de maestro se convocan 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de enseñanza secundaria, 852 en 29 especialidades. Por su parte, habrá 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores de FP. En cuanto a la promoción interna, habrá 213 plazas en 29 especialidades.
Román Rodríguez ha destacado el refuerzo de la convocatoria de plazas en áreas claves, como la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica.
También se ha hecho hincapié en el refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras, con un total de 229 plazas en inglés (entre maestros, Secundaria y promoción interna), 45 más que en 2025; así como en francés, con un total de 52 plazas, frente a las 32 del año pasado.
Además, se refuerzan algunas especialidades en las que se estaban agotando los listados de sustituciones, como es Latín en Secundaria, con 35 plazas entre nuevo ingreso y promoción interna, o Soldadura en FP, con 14 plazas.
La propuesta de distribución de plazas por especialidades se analizará con las organizaciones sindicales el próximo 10 de febrero en la mesa sectorial, a la que la Consellería llevará tanto el decreto de oferta pública de empleo como la orden de convocatoria de las pruebas.
Los exámenes se celebrarán, como es habitual, en el mes de junio o julio, una vez que finalice el curso, con el objetivo de que los nuevos docentes estén incorporados a los centros el 1 de septiembre.
Como novedad este año, los interinos no tienen la obligación de presentarse al examen, tal y como se ha acordado con los sindicatos CCOO, Anpe, UGT y CSIF, con el objetivo de agilizar el proceso, y que también se llevará a la mesa sectorial.
A continuación, te detallamos la relación de plazas y especialidades para los cuerpos de maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores de FP y promoción interna:
Maestros (476 plazas y 8 especialidades)
|Especialidad
|Plazas
|Educación Infantil
|80
|Lengua extranjera: Inglés
|45
|Lengua extranjera: Francés
|35
|Educación Física
|25
|Música
|30
|Pedagogía Terapéutica
|95
|Audición y Lenguaje
|41
|Educación Primaria
|125
Profesores de enseñanza secundaria (852 plazas y 29 especialidades)
|Especialidad
|Plazas
|Especialidad
|Plazas
|Especialidad
|Plazas
|Filosofía
|25
|Portugués
|5
|Formación y orientación laboral
|31
|Latín
|28
|Música
|15
|Informática
|30
|Lengua castellana y literatura
|35
|Educación física
|20
|Organización y gestión comercial
|15
|Geografía e historia
|35
|Orientación educativa
|15
|Organización y proyectos de fabricación mecánica
|10
|Matemáticas
|50
|Tecnología
|15
|Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico
|10
|Física y química
|30
|Lengua y literatura gallega
|80
|Procedimientos sanitarios y asistenciales
|20
|Biología y geología
|25
|Economía
|20
|Procesos comerciales
|20
|Dibujo
|30
|Administración de empresas
|20
|Procesos de gestión administrativa
|33
|Francés
|15
|Construcciones civiles y edificaciones
|8
|Sistema y aplicaciones informáticas
|20
|Equipos electrónicos
|20
Profesores de FP (60 plazas y 5 especialidades)
|Especialidad
|Plazas
|Cocina y pastelería
|12
|Estética
|7
|Fabricación e instalación de carpintería y mueble
|7
|Mantenimiento de vehículos
|20
|Soldadura
|14
Promoción interna (213 plazas y 29 especialidades)
|Especialidad
|Plazas
|Especialidad
|Plazas
|Especialidad
|Plazas
|Filosofía
|6
|Portugués
|1
|Formación y orientación laboral
|8
|Latín
|7
|Música
|4
|Informática
|7
|Lengua castellana y literatura
|9
|Educación física
|5
|Organización y gestión comercial
|4
|Geografía e historia
|9
|Orientación educativa
|4
|Organización y proyectos de fabricación mecánica
|4
|Matemáticas
|14
|Tecnología
|4
|Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico
|3
|Física y química
|7
|Lengua y literatura gallega
|18
|Procedimientos sanitarios y asistenciales
|5
|Biología y geología
|6
|Economía
|5
|Procesos comerciales
|5
|Dibujo
|7
|Administración de empresas
|5
|Procesos de gestión administrativa
|8
|Francés
|4
|Construcciones civiles y edificaciones
|2
|Sistema y aplicaciones informáticas
|10
|Equipos electrónicos
|5