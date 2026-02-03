Una caravana de coches denuncia en Santiago la “precariedad” del sector cuidados
Los sindicatos convocantes han rodeado la sede de la Xunta de Galicia para denunciar el "abandono" por parte de la Administración a los trabajadores de los sectores que cuidan a personas con discapacidad, menores y del personal de educación infantil de 0 a 3 años
Te podría interesar: Más del 81% del profesorado gallego describe el clima de trabajo como "conflictivo"
Una caravana de un centenar de vehículos ha rodeado este martes la sede de la Xunta en Santiago para denunciar la "precariedad" y el "abandono" por parte de la Administración a los trabajadores de los sectores que cuidan a personas con discapacidad, menores y del personal de educación infantil de 0 a 3 años.
"Llevamos años luchando y pidiendo que se tenga en cuenta esa precariedad que estamos sintiendo en los tres sectores y que cada vez es más latente. Necesitamos que alguien coja esto por donde tiene que cogerlo", ha asegurado ante los medios de comunicación Vicente, responsable de enseñanza privada de Santiago y Ourense en CC.OO. y educador en un centro de menores en Ourense.
En este contexto, representantes de todos los sindicatos convocantes, CIG-Ensino, CCOO Ensino, UGT-SP Ensino, USO, CUT y SNEP, han denunciado la actitud de "desprecio" por parte de la Consellería de Política Social, a la que ha acusado de "no recibirlos", a mayores, se han referido también a la "pasividad" de algunas patronales y asociaciones.
Así, cientos de vehículos han cercado este martes la sede de la Xunta en Santiago con carteles pegados a las ventanillas en los que se podía leer 'Fabiola García, negociación'; 'Más recursos y menos discursos' o 'Nuestra precariedad es violencia institucional', entre otras consignas.
Las principales denuncias de los sindicatos pasan por "la falta de personal, la falta de recursos materiales y de mantenimiento o modernización de instalaciones, peligrosidad, toxicidad, pero también por las condiciones laborales y salariales del personal".
De este modo, han anunciado que todos los miércoles de este mes de febrero animarán a los trabajadores de estos tres sectores a realizar durante el día concentraciones reivindicativas tanto dentro como fuera de los centros para mostrar su "hartazgo".
Reivindicaciones
En el caso de los trabajadores del sector de cuidados a personas con discapacidad, las reivindicaciones pasan por la "aplicación inmediata" del total de los incrementos salariales recogidos en el XVI Convenio Estatal por parte de la administración; además de la constitución de una Mesa tripartita para "dignificar" los salarios y una mayor dotación de recursos humanos y materiales.
Respecto al sector de cuidado a menores, exige la "aplicación inmediata" de las tablas salariales aprobadas en el V Convenio Estatal; el reconocimiento de un complemento autonómico que "dignifique" salarios y la "dotación urgente" de más recursos humanos y materiales.
Finalmente, el sector de infantil 0-3 años insta a que se integre a las escuelas infantiles en la Consellería de Educación; que se unifiquen las tablas del XII Convenio estatal; que se cree una Mesa tripartita gallega y que se dote "urgentemente" de más recursos.