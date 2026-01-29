Un total de 33 estudiantes competirán en A Coruña en la Olimpiada Informática Gallega

La Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña acogerá el próximo viernes 6 de febrero la Olimpiada Informática Gallega 2026 (OIG 2026). Un evento organizado por el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración con las tres universidades gallegas.

De esta manera, el certamen se disputará en horario de 15:30 a 20:30 horas, con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la USC y de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la UVigo.

La organización de la OIG cerró la inscripción del certamen con un total de 33 participantes procedentes de diez centros escolares diferentes de Galicia. Los estudiantes inscritos tienen entre 13 y 18 años y provienen de diversas localidades: A Coruña (2), Sada (1), Oleiros (2), Ferrol (1), Santiago de Compostela (15), Ames (4), Teo (2), Rianxo (1), Vilagarcía de Arousa (1), Marín (1), O Porriño (1), Redondela (1) y O Barco de Valdeorras (1).

La agenda de la jornada será la siguiente:

15:30 horas – Recepción de los estudiantes y acceso a las aulas.

16:00 horas – Bienvenida por parte del comité organizador y presentación de la Olimpiada.

16:45 horas – Entrega de credenciales de usuario/a y conexión al entorno de desarrollo de la prueba.

17:00 horas – Inicio de la prueba.

20:00 horas – Fin de la prueba.

20:15 horas – Acto de clausura, incluyendo la resolución del jurado.

La fase internacional se celebrará en Uzbekistán en agosto

La competición consistirá en la resolución de entre seis y ocho problemas en un plazo de tres horas. Cada problema deberá resolverse utilizando un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución. En la OIG se permite el uso de C++, Python o Java. Los problemas suelen centrarse en el diseño correcto y eficiente de algoritmos.

La OIG permitirá seleccionar a dos representantes gallegos para participar en la XXX Olimpiada Informática Española (OIE), que se celebrará del 10 al 12 de abril de 2026 en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. A partir de ahí, los ganadores podrán acceder a la Olimpiada Informática Internacional, que se celebrará del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán.

Esta olimpiada está patrocinada por diversas entidades y empresas del sector TIC: Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC), Clúster TIC Galicia, Denodo, Dinahosting, DXC Technology, Emetel, Gadisa, Hijos de Rivera, Indra Group, NTT Data y PuntoGal. Gracias a estas entidades patrocinadoras, habrá premios adicionales para los siguientes puestos en la clasificación, además de para la mejor programadora femenina y para el/la mejor participante de la ESO.