El Concello estudia mejoras en los accesos de un colegio de A Coruña: "No hay margen para esquivar los coches"

El CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma tiene vistas directas a las obras del polígono de Visma. Desde que dieron comienzo las obras urbanísticas, los remolques y la maquinaria pesada forman parte del paisaje cotidiano que se ve desde las ventanas del centro. Para muchos alumnos puede resultar más entretenido que la clase de matemáticas, pero en un futuro todavía lejano será el germen de un nuevo barrio residencial, similar al de Xuxán.

Sin embargo, mientras ese futuro toma forma, el presente preocupa a las familias del centro, especialmente por la situación de los accesos al colegio. El centro cuenta con dos entradas: una por la zona de Visma, a través de la calle Eira Vella, y otra por la calle Lagares, que es la que concentra la mayor parte de los problemas.

Esta vía, de un solo carril por sentido y sin aceras, es utilizada tanto por vehículos particulares como por autobuses escolares y peatones, muchos de ellos niños y niñas que acuden caminando al colegio.

La entrada por Lagares es, además, la más utilizada, ya que conecta directamente con la ronda de Outeiro. Las familias denuncian que la ausencia de aceras obliga a compartir calzada con coches y buses, lo que genera situaciones de riesgo, especialmente en días de lluvia, cuando los charcos, baches y salpicaduras dificultan todavía más el tránsito.

Vanessa, tía de un alumno del centro, explica que "no hay margen para esquivar charcos ni coches" y que la situación se agrava en las horas de entrada y salida del colegio, cuando se concentran vehículos que van a recoger a los menores. "Es una zona escolar y no hay acera. Eso ya es un problema en sí", señala.

Desde el ANPA As Pedreiras aseguran que llevan tiempo denunciando esta situación. "La carretera de acceso al colegio es lamentable", indican. Tanto a nivel asociativo como particular, las familias han presentado varias quejas por registro y han trasladado el problema en la asamblea de socios, además de contactar con representantes de distintos partidos políticos.

Consideran que esperar a que finalicen las obras del polígono de Visma es "demasiado tiempo" para una situación que califican de urgente y reclaman, al menos, un mantenimiento básico que permita circular con seguridad tanto por la calzada como por la zona peatonal.

Si bien, desde el Concello de A Coruña confirman que ya están trabajando en ello. La semana pasada se celebró una reunión entre varias áreas municipales para analizar el problema y estudiar posibles soluciones.

Según fuentes municipales, se barajan distintas alternativas, entre ellas una actuación vinculada a la urbanización de Visma o la construcción de una rotonda en la zona, aunque por el momento no hay una opción cerrada. El gobierno local asegura que ya se están valorando medidas que se llevarán a cabo próximamente para mejorar la seguridad en los accesos al centro educativo.