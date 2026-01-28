Así fue la noche de encierro en un colegio de A Coruña: "Quedamos moi contentos"

Reclamar unas mejores condiciones laborales y denunciar la situación que vive, a su juicio, la educación pública. Ese es el objetivo del encierro que han protagonizado esta noche cerca de una treintena de personas en el CEIP Concepción Arenal, en A Coruña, en el marco de una protesta organizada por CIG y STEG.

Desde las 18:30 de ayer, y hasta casi las 9:00 de hoy cuando ya pudieron tomar el café, cerca de 30 personas se han encerrado en el centro educativo para pasar la noche y visibilizar su causa.

No todas se quedaron a dormir. Pernoctaron cerca de 12, un número elevado con el que pretenden enseñar a la sociedad el hartazgo al no encontrar respuesta a sus demandas.

Xela, una de las participantes, relató a Quincemil que "quedamos moi contentos. Chegamos a ser máis de 30 persoas unidas e pelexando xuntas".

La siguiente, en Cee

Los sindicatos tienen previsión de realizar un total de 22 encierros. Tras este primero, que tuvo uno homólogo en Vigo, ahora la siguiente parada es el IES Agra de Raíces, en Cee.