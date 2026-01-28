Galicia reduce en 2025 el abandono escolar hasta el 10,4% y se sitúa por debajo de la media estatal

Galicia cerró el año 2025 con una tasa de abandono escolar del 10,4%, lo que supone 0,4 puntos menos que el año anterior. Situándose 2,4 puntos por debajo de la media estatal, del 12,8%, por lo que se coloca entre las autonomías con mejores resultados en este ámbito.

En el último año, Galicia ha reducido el doble que el Estado esta variable, que mide el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años sin titulación superior a la ESO. Es decir, que no cursaron FP Básica o de grado medio ni Bachillerato, y que no siguen ningún tipo de formación (reglada o no reglada) en la actualidad.

En lo que respecta a los datos por sexos, la tasa es casi el doble en el caso de los hombres (13,5%) que en el de las mujeres (7,2%), por lo que desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP establecen medidas especiales en el Plan FPGal360 para actuar sobre este colectivo. De hecho, la iniciativa empieza a dar los primeros frutos, ya que la tasa entre los varones disminuyó 1,5 puntos con respecto a los 15 puntos registrados en 2024.

Cabe señalar que, a pesar de subidas puntuales, Galicia mantiene una senda continuada de descenso en esta tasa desde el 25,8% registrado en el año 2009. Es decir, la reducción a lo largo de los últimos 15 años es de más de 15 puntos.

Nuevas vías formativas

El objetivo de la Xunta es seguir trabajando para reducirla al máximo posible, incorporando para ello novedosas vías formativas inéditas en el Estado como la FP Acelerada, reforzando la FP Básica, implementando programas de orientación profesional y vocacional ya desde la última etapa de Primaria o poniendo en marcha acciones específicas dirigidas a colectivos concretos como los nuevos gallegos llegados del exterior, entre otros.

Otro de los grandes ejes de actuación a nivel autonómico para combatir en adelante el abandono escolar será el proyecto EdugalIA, que incorporará la inteligencia artificial a la gestión y evaluación educativa para mejorar el éxito escolar y reducir esta tasa.

Este proyecto, con un presupuesto de 16,5 millones de euros y que se licitará esta semana, convierte a Galicia en pionera en España en el desarrollo de un programa específico para usar la IA a la hora de reducir el abandono y mejorar la gestión de los centros.

Este se trata del primer proyecto de Compra Pública Innovadora realizado en España, lo que le ha permitido captar 9,9 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, a través de una ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al amparo de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID).