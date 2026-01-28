Culleredo (A Coruña) alcanza la unanimidad en un asunto: renovar el Consello Escolar Municipal

El Ayuntamiento de Culleredo ha dado luz verde a la renovación del Consello Escolar Municipal (CEM), un paso que refuerza la participación de la comunidad educativa y actualiza la representación de todos los sectores implicados en la enseñanza local.

La decisión fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada este martes, algo poco habitual en una legislatura donde el gobierno local está en minoría.

El Consello Escolar Municipal actúa como órgano asesor, consultivo y propositivo en todo lo que afecta a la vida escolar en el ámbito municipal. En su seno se abordan cuestiones fundamentales como el transporte escolar, los comedores, la conservación de los centros educativos y otros servicios esenciales para el día a día del alumnado y las familias.

La renovación era necesaria tras los procesos electorales en consejos escolares, sindicatos y administraciones, con el objetivo de adaptar el órgano a la representación actual de la comunidad educativa, en un contexto marcado por profundos cambios sociales y tecnológicos que exigen respuestas coordinadas.

Con el acuerdo plenario, el CEM de Culleredo queda presidido por el alcalde, José Ramón Rioboo. Los diez miembros designados por la corporación municipal son los directores de los centros públicos del municipio, la directora del CPR Plurilingüe A Ponte Pasaxe como centro concertado, la presidenta de ANHIDA, entidad centrada en la atención a niños y niñas con TDAH, como representante del tejido asociativo, y dos especialistas en educación.

Asimismo, se ratifica la representación del resto de la comunidad educativa, integrada por diez profesores propuestos por los sindicatos, seis padres y madres, cuatro alumnos y el representante de la Consellería de Educación. Las funciones de secretaría recaerán en Carmen Veira, pedagoga del Servizo Municipal de Cultura, Educación e Deportes.