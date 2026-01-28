El ANPA del Wenceslao Fernández Flórez, en A Coruña, harta de las humedades: "No es normal"

El ANPA San Cristóbal, que defiende los intereses de los padres, madres y alumnos del CEIP Wenceslao Fernández Flórez en A Coruña, ha alzado la voz a través de las redes sociales tras semanas de quejas en privado y ante las instituciones.

En una publicación en Instagram, recuerdan que el deterioro en diferentes instalaciones del centro es progresivo y que no ha sido atajado durante años.

No obstante, las últimas semanas ha alcanzado un nivel que consideran que "no es normal". Los alumnos de 5ºB de Educación Primaria y los que acuden a la optativa de Religión se ven obligados a convivir con cubos para recoger el agua que cae del techo, a modo de lluvia continua, por las goteras.

Además, esto les ha obligado a tener que mover las mesas y sillas, otros muebles e incluso tirar material académico que ha sido deteriorado por la acción del agua.

Quejas ante Xunta, Concello y Valedor do Pobo

La dirección del centro ha puesto en conocimiento de tres instituciones este hecho. Lo hizo ante la Consellería de Educación y ante el Concello de A Coruña. Esta acción la repitió la asociación de padres y madres, además de poner una queja ante la Valedora do Pobo. Por el momento, insisten en que "no recibimos ninguna respuesta".

"Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, su salud, su seguridad y sus derechos", sostienen en su reclamación.

Inés Rey responsabiliza a la Xunta

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó esta mañana ante los medios de comunicación que "se está reparando. El Ayuntamiento destinó 600.000 euros de fondos el año pasado para el mantenimiento y cuidado de los centros educativos públicos, titularidad de la Xunta de Galicia".

"Fruto de esa dejadez, en el ejercicio de esas competencias, fruto de no haber ejecutado las obras que tenían que hacer, nos encontramos ahora con deficiencias en los colegios que pasan a ser estructurales", sostuvo.

El Concello trabaja para solucionarla

Fuentes municipales consultadas por Quincemil reconocen que tienen constancia de la incidencia. "Tenemos la incidencia y estamos trabajando para resolverla", explican.

Por el momento, no hay fecha para poder acometer unas actuaciones que, especialmente tras los temporales, ganan urgencia.