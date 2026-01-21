Espías no Tiempo lleva la historia de los barrios a las aulas de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha una nueva edición del programa educativo Espías no Tiempo, una iniciativa que acercará la historia y la identidad de los barrios al alumnado de primaria a través de actividades didácticas y salidas guiadas por distintos puntos de la ciudad.

Las primeras sesiones arrancan este jueves con la participación del CEIP Sal Lence.

Hasta el próximo 16 de marzo, un total de nueve centros educativos públicos realizarán excursiones divulgativas diseñadas para que los escolares descubran los lugares más emblemáticos de sus barrios, su evolución histórica y sus curiosidades, combinando aprendizaje y entretenimiento.

Cada actividad tendrá una duración total de 90 minutos, con una parte inicial en el aula y una segunda fase de recorrido por el entorno del centro.

Las actividades se desarrollan con la colaboración del profesorado y de especialistas de la Federación de ANPA de centros públicos, y cuentan con cuadernos de trabajo específicos para cada barrio, concebidos como material de apoyo para reforzar los contenidos tratados durante las sesiones.

Espías no Tiempo apuesta por conocer el pasado de la ciudad desde una mirada cercana, poniendo en valor la personalidad propia de cada barrio y fomentando entre niños y niñas el vínculo con su entorno y la historia local.