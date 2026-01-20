La comisión para la descentralización de Medicina en Galicia crea dos grupos de trabajo jurídico y económico

La comisión encargada de supervisar el desarrollo del acuerdo para la descentralización del grado en Medicina dio este martes un paso decisivo con la aprobación de la creación de dos grupos de trabajo específicos —uno de carácter jurídico y otro económico— destinados a facilitar la implantación progresiva del nuevo modelo docente.

La decisión se adoptó en la reunión constitutiva del órgano, celebrada en Santiago de Compostela, en la que también se autorizó la incorporación de un representante del alumnado.

El grupo de trabajo jurídico-técnico se ocupará de elaborar el reglamento de las nuevas unidades docentes que deberán crearse en las universidades de A Coruña y Vigo para hacer efectiva la descentralización. Por su parte, el grupo de carácter económico tendrá como misión evaluar las necesidades humanas y materiales necesarias para su puesta en marcha.

Firma del convenio y hoja de ruta

En paralelo a la constitución de la comisión de seguimiento, los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, y de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, junto con los rectores de las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, firmaron el convenio que regula la descentralización de la docencia del grado en Medicina. El acuerdo había sido ratificado el día anterior por el Consello de la Xunta.

La hoja de ruta consensuada contempla la descentralización progresiva de toda la docencia correspondiente a los tres últimos cursos del grado en las tres universidades públicas gallegas, con un calendario de implantación de cuatro cursos académicos. Este modelo permitirá que, por primera vez, el segundo ciclo completo de Medicina pueda cursarse en Santiago, A Coruña y Vigo.

Para ello se crearán unidades docentes en los complejos hospitalarios universitarios de A Coruña y Vigo, que acogerán cada una al 25 % del alumnado matriculado en el curso descentralizado correspondiente, así como al profesorado encargado de impartir la docencia. Además, el 50 % de las nuevas contrataciones de profesorado se adscribirá a las universidades de A Coruña y Vigo.

El calendario previsto establece que en el curso académico 2028/2029 los cursos cuarto, quinto y sexto del grado en Medicina se impartan de forma totalmente descentralizada en los hospitales universitarios vinculados a cada universidad, manteniéndose la participación del resto de hospitales públicos gallegos y otros centros de las áreas sanitarias en el período de rotación.

Composición de la comisión

La comisión de seguimiento está integrada por los conselleiros de Educación y Sanidad; los rectores de las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo; el secretario general de Universidades, José Alberto Díez, y el gerente del SERGAS, José Ramón Parada. También forman parte representantes de los complejos hospitalarios universitarios de Santiago, A Coruña y Vigo, así como los vicerrectores responsables de titulaciones de la UDC y la UVigo.

En representación de la USC asistió el vicerrector de Profesorado, Ernesto González, dado que la Vicerrectoría de Titulaciones se encuentra actualmente vacante por el proceso electoral en la universidad. Completan la comisión los decanos de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC.

Los responsables de Educación y Sanidad subrayaron que el objetivo del acuerdo es poner al servicio de la formación de los futuros médicos y de la investigación todo el potencial del sistema público educativo y sanitario, destacando además la capacidad de consenso y colaboración demostrada por todas las partes implicadas en beneficio del interés general.

La Xunta celebra el acuerdo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado el acuerdo para la descentralización de Medicina y ha confiado en la "buena voluntad" y el "sentidiño" de las universidades.

Horas antes de la firma del convenio para la descentralización de la docencia del grado de Medicina con los rectores de las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, el titular de la Xunta ha recordado que no fue "un acuerdo sencillo" y ha augurado que "tampoco será de ejecución sencilla".

En declaraciones a los periodistas durante un acto en Santiago, ha destacado que "hay compromisos concretos que hoy arrancan, se formalizan de forma definitiva y habrá que empezar a ejecutar para llegar a ese horizonte dentro de tres años". "Antes tienen que pasar muchas cosas e ir cumpliendo plazos", ha constatado.

En ese sentido ha esperado "buena voluntad y sentidiño", con el "convencimiento" de que "cada paso se vaya dando bien", porque así, ha asegurado, "Galicia va a tener una gran facultad de Medicina, en Santiago, funcionando de forma descentralizada en varios hospitales".

"La Xunta dijo desde el principio que esta era la mejor solución. Cualquier otra habría sido peor y hubiera ido en detrimento de lo que queremos todos", ha apostillado.

Así, ha abogado por lograr "la mejor formación aquí en Galicia para los futuros médicos" y ha añadido que para ello "era necesario una descentralización" que "ya se va a hacer".

Y ha concluido que espera "que en el plazo del acuerdo que hoy arranca se puedan ya los tres últimos cursos de la carrera hacer de forma descentralizada y con la participación de las tres universidades y de varias áreas sanitarias".