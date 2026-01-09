La Xunta lo hace oficial: más de 1.500 plazas en las oposiciones de Educación de 2026

Se espera que miles de personas se presenten a la oposición. E. E.

Opositar premia principalmente con un trabajo fijo, algo fundamental para quienes buscan estabilidad frente a la incertidumbre del mercado laboral.

En este sentido, la Xunta de Galicia ha anunciado recientemente que convocará más de 1.500 plazas en las oposiciones de Educación de 2026, que se celebrarán en verano.

Más de 1.500 plazas en las oposiciones de Educación 2026

Buenas noticias para los opositores gallegos: el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha informado este viernes que la Xunta convocará 1.600 en las oposiciones de Educación 2026.

El titular del departamento educativo de la Xunta, que estuvo acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha detallado que serán 1.388 plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen.

"Esto supone el 86,7% de las plazas, la inmensa mayoría", ha afirmado. Las 213 restantes serán para la promoción interna, por ejemplo para pasar de maestro a profesor de enseñanza secundaria.

El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales.

Como es habitual, las pruebas se desarrollarán durante el verano, de tal forma que los docentes podrán incorporarse a sus nuevos puestos en septiembre.

"Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, un año más, la tasa de reposición del 120%, establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente", ha señalado el conselleiro.

Román Rodríguez ha destacado también que, gracias a estas oposiciones, volverán a mejorar las ratios en las aulas, que ya se sitúan actualmente entre las mejores de España.

Este nuevo proceso de oposiciones eleva a casi 22.000 la plazas convocadas por el Gobierno gallego desde 2009 para renovar el cuadro personal docente de Galicia y se enmarca en un contexto de bajada continuada de la matrícula. En concreto, suman 21.698 plazas.