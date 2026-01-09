La Olimpíada Informática Galega se celebrará el 6 de febrero en la UDC

La Facultade de Informática de la Universidade da Coruña acogerá el próximo 6 de febrero la Olimpíada Informática Galega 2026, un certamen organizado por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) en colaboración con las universidades públicas gallegas de A Coruña, Santiago y Vigo.

La competición está dirigida a estudiantes menores de 20 años matriculados en el curso 2025/2026 en ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio, tanto de centros públicos como concertados o privados de Galicia, con el objetivo de fomentar el conocimiento y las vocaciones en el ámbito de la informática, una disciplina clave en la formación de la juventud.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 23 de enero a través de la web oficial de la OIG, con un máximo de 40 participantes, que serán seleccionados por orden de inscripción en caso de superar ese número. La lista definitiva se dará a conocer el 26 de enero.

La prueba se desarrollará de forma presencial el viernes 6 de febrero, entre las 15:30 y las 20:30 horas, y consistirá en la resolución de entre seis y ocho problemas de programación en un máximo de tres horas, utilizando lenguajes como C++, Python o Java, con especial atención al diseño eficiente de algoritmos.

Los dos primeros clasificados representarán a Galicia en la XXX Olimpíada Informática Española, que se celebrará del 10 al 12 de abril en Valladolid, con la posibilidad de acceder posteriormente a la Olimpíada Informática Internacional, prevista para agosto en Uzbekistán.

El certamen cuenta con el respaldo de numerosas empresas del sector TIC, lo que permitirá otorgar premios adicionales, entre ellos a la mejor programadora femenina y al mejor participante de ESO.