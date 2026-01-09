Castillo de Guimarães.

Castillo de Guimarães.

Educación

A Coruña abre el plazo para inscribirse en la quinta edición de intercambio escolar del Eixo Atlántico

Los centros públicos de la ciudad podrán optar a un intercambio con Guimarães durante el curso 2025-26

Te puede interesar: A Coruña reunirá a 140 jóvenes en el Torneo del Eixo Atlántico de hockey sobre patines

Publicada

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá el próximo 12 de enero el plazo de inscripción para participar en el V Intercambio Escolar Eixo Atlántico 2025-26, una iniciativa educativa que en esta edición permitirá a escolares coruñeses convivir y conocer la ciudad portuguesa de Guimarães, en el norte del país vecino.

Presentación de Chorus, hoy en A Coruña.

Los centros interesados deberán presentar antes del 31 de enero una memoria con las actividades que proponen desarrollar en A Coruña cuando el alumnado portugués visite la ciudad. A cambio, la clase coruñesa seleccionada disfrutará de una estancia de tres días en Guimarães, entre los meses de abril y mayo, con todos los gastos cubiertos, con el objetivo de conocer su cultura y patrimonio.

Los proyectos deberán fomentar el conocimiento de la ciudad de A Coruña y del grupo escolar coruñés por parte del alumnado visitante, prestando especial atención a actividades tanto en la ciudad como en el propio centro educativo. El programa busca facilitar el intercambio entre escolares de Galicia y del norte de Portugal, municipios que forman parte del Eixo Atlántico.

El grupo seleccionado estará formado por un máximo de 30 personas, incluyendo a dos docentes, es decir, hasta 28 alumnos de 5º o 6º de primaria de un colegio público de A Coruña.

Cada año, el emparejamiento entre ciudades se realiza mediante sorteo entre las localidades participantes.