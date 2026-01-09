A Coruña abre el plazo para inscribirse en la quinta edición de intercambio escolar del Eixo Atlántico

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá el próximo 12 de enero el plazo de inscripción para participar en el V Intercambio Escolar Eixo Atlántico 2025-26, una iniciativa educativa que en esta edición permitirá a escolares coruñeses convivir y conocer la ciudad portuguesa de Guimarães, en el norte del país vecino.

Los centros interesados deberán presentar antes del 31 de enero una memoria con las actividades que proponen desarrollar en A Coruña cuando el alumnado portugués visite la ciudad. A cambio, la clase coruñesa seleccionada disfrutará de una estancia de tres días en Guimarães, entre los meses de abril y mayo, con todos los gastos cubiertos, con el objetivo de conocer su cultura y patrimonio.

Los proyectos deberán fomentar el conocimiento de la ciudad de A Coruña y del grupo escolar coruñés por parte del alumnado visitante, prestando especial atención a actividades tanto en la ciudad como en el propio centro educativo. El programa busca facilitar el intercambio entre escolares de Galicia y del norte de Portugal, municipios que forman parte del Eixo Atlántico.

El grupo seleccionado estará formado por un máximo de 30 personas, incluyendo a dos docentes, es decir, hasta 28 alumnos de 5º o 6º de primaria de un colegio público de A Coruña.

Cada año, el emparejamiento entre ciudades se realiza mediante sorteo entre las localidades participantes.