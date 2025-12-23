Un total de 91 ANPAS solicitan las nuevas ayudas de la Diputación de A Coruña para actividades en 2026

La Diputación de A Coruña ha recibido un total de 91 solicitudes de asociaciones de madres y padres (ANPAS) de centros educativos públicos de la provincia para concurrir a la nueva línea de ayudas puesta en marcha para el desarrollo de actividades a lo largo del año 2026.

El programa cuenta con un presupuesto global de 250.000 euros, destinado a reforzar el papel de estas entidades en la comunidad educativa.

La convocatoria tiene como objetivo apoyar el trabajo que desarrollan las ANPAS como agentes clave en la educación, fomentando actividades complementarias a la enseñanza reglada y promoviendo la participación activa de las familias en la vida escolar.

Las ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, permitirán financiar proyectos educativos, formativos, culturales y de ocio, así como iniciativas de conciliación de la vida familiar y laboral, actividades extraescolares, salidas didácticas, acciones de refuerzo educativo, encuentros formativos y actuaciones orientadas a la inclusión, la igualdad de oportunidades, el uso de la lengua gallega y el respeto al medio ambiente.

Cada ANPA podrá beneficiarse de subvenciones de entre 1.500 y 10.000 euros, con un coeficiente de financiación que oscila entre el 20 % y el 80 % del presupuesto subvencionable.

Todas las actividades deberán desarrollarse a lo largo del año natural 2026.