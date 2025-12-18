La Facultad de Medicina de la USC vota a favor del acuerdo de descentralización

La junta de la Facultad de Medicina ha acordado apoyar el acuerdo adoptado en el Consello de Docencia Clínica --en el que están representadas la Xunta y las universidades-- a finales de noviembre para descentralizar el grado, de forma que se imparta también en Vigo y A Coruña.

Esta decisión se ha tomado este jueves tras una reunión extraordinaria de la junta que se ha celebrado en la propia Facultad de Medicina y que ha iniciado durante el mediodía y que se ha extendido hasta media tarde.

Así, tras el debate se ha optado por la votación en urna del acuerdo con tres opciones posibles: a favor, en contra o en blanco. De este modo, el acuerdo se ha aprobado con 64 votos a favor, 21 en contra y cuatro en blanco.

Este acuerdo se ha producido de cara a la sesión extraordinaria del Consello de Goberno de la USC, convocada para este viernes con un único punto en su orden del día: la aprobación, si procede, del convenio entre las Consellerías de Sanidade y Educación con las tres universidades para la descentralización del grado.

Cabe recordar que el calendario aprobado por el Consello de Docencia Clínica establece la descentralización progresiva de la docencia, tanto teórica como práctica, de 4º, 5º y 6º curso del grado de Medicina, que se aplicará de forma progresiva durante tres cursos.

Cuando finalice la aplicación del acuerdo, en el curso 2028/29, los tres últimos cursos del grado en Medicina se impartirán al completo en las ciudades de Santiago, Vigo y A Coruña. Durante este tiempo, las otras dos universidades se comprometen a aplazar la petición formal de una titulación propia.