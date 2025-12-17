El profesorado de Galicia se manifiesta por "el entierro de la enseñanza pública"

Tras convocar ayer en una veintena de localidades gallegas marchas fúnebres y movilizaciones en defensa de la enseñanza pública gallega, el profesorado de Galicia ha vuelto a salir a las calles en una simulación de un entierro que salió desde el Parlamento de Galicia, en la rúa do Hórreo de Santiago, y finalizó en la sede de la Consellería de Educación, en San Caetano.

La manifestación ha sido convocada por los sindicatos Conferencia Intersindical Galega (CIG) y por el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino Galego (STEG), y han acudido profesoras y profesores de todos los puntos de Galicia.

Ayer mismo, el Pleno del Parlamento de Galicia aprobaba, con el voto favorable del PPdeG y el rechazo de la oposición, los presupuestos de la Xunta de Galicia de 2026, unos presupuestos "que non invisten no ensino público", según Laura Roxo, secretaria nacional de CIG-Ensino, "uns orzamentos que manteñen estancado o mesmo número de profesorado dos últimos anos".

"Estamos hoxe aquí simulando o enterro do ensino público", explicaba la secretaria quien enumeró las medidas que reivindican desde el profesorado público gallego: reducción de ratios, reducción de horario lectivo o eliminar la "burocracia absurda".

Por otro lado, demandan sobre todo "atender a diversidade" con más profesorado que se consiguen "mudando os orzamentos para investir en profesorado". "Necesitamos máis profes, máis mestras, máis persoal especialista en atención á diversidade para facer un ensino público de calidade", explicaba Laura Roxo.

El profesorado prepararon un ataúd para comunicar el "entierro" Quincemil

La secretaria también criticaba que las "políticas de recortes do Partido Popular" están "enterrando o ensino público". "Este non facer que está facendo o conselleiro, é o que está matando o ensino público e é o que está facendo que perda a calidade, que queden nenos e nenas sen atender como é debido".

Ante las palabras del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, en donde rebajaba el seguimiento de la huelga de ayer en un 10% y criticaba que se convocaran en pleno periodo de avaliación, desde el sindicato comentan que son "curiosas" esas declaraciones.

"Resulta que cando se lle convoca a el unha folga, a culpa é das organizacións que convocamos" y culpaba al propio conselleiro y a la conselleria por "non está facendo nada por un ensino público, que non nos está recibindo, que non nos está escoitando; a culpa é da súa consellería".

Ante las críticas por manifestar en periodo de avaluación y porque los boletines con las calificaciones escolares puedan no llegar a publicarse, el sindicato explica que "o profesorado avaliou durante tres meses ese alumnado, atendeu dignamente ese alumnado: fíxolles exames, fíxolles probas, fíxolles traballos, atendeuos na aula, controlou o seu traballo continuamente. O único que fixeron onte foi non poñer as notas".

Mientras denuncian que "o profesorado está facendo correctamente o seu traballo, que se preocupe máis de facer ben o seu (la Consellería de Educación) traballo".

Por su parte, Comba Campoy, secretaria de la STEG, valoraba positivamente el seguimiento de la huelga. "Vemos que o profesorado galego maioritariamente está a apoiar as reivindicacións, está a secundar a folga, está a participar destas manifestacións de xeito, ademais, creativo", indicaba.

Profesorado asistiendo al "entierro" de la enseñanza pública Quincemil

"Esta escenificación da morte á que nos ten abocado o actual conselleiro do Partido Popular está a ser representada en todos os centros de ensino do país, porque realmente é a sensación compartida por todo este profesorado", continuaba.

Comba Campoy explicaba que la enseñanza pública gallega estaba viviendo un "movemento histórico". "Por fin o profesorado galego está a unirse, a concienciarse sobre as súas problemáticas e a saír ás rúas, porque esta Consellería non nos dá outra opción que a das manifestacións", lamentaba.

Los sindicatos reivindican el trabajo diario durante el curso Quincemil

Con proclamas como "Rueda escoita, o ensino está en loita", "o ensino é un dereito e non un privilexio" o "Román dimite, o ensino non te admite", la convocatoria salió desde el Parlamento gallego para recorrer las calles de Santiago hasta la Consellería de Educación, en San Caetano para tratar de conseguir "un obxectivo común": "un sistema público galego de educación de calidade, onde todas e todos, sobre todo as máis vulnerables, sexan atendidas correctamente", reclamaban desde STEG.