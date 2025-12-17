El CiMUS reúne a más de cien investigadores en su VI Workshop Anual en Santiago de Compostela

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC celebra hoy y mañana su VI Workshop Anual, una cita ya consolidada que busca reforzar la interacción científica entre los grupos del centro y promover la investigación interdisciplinar en el ámbito de las ciencias biomédicas.

Durante estas dos jornadas, más de un centenar de investigadores del CiMUS compartirán sus trabajos a través de comunicaciones orales y pósters científicos, en un foro pensado para intercambiar conocimientos, generar sinergias y abrir nuevas líneas de colaboración entre disciplinas.

El programa incluye además dos conferencias magistrales a cargo de científicos de reconocido prestigio internacional. Por un lado, Luis M. Liz-Marzán, investigador de referencia en nanomateriales plasmónicos, adscrito al CIC biomaGUNE y al CINBIO de la Universidade de Vigo, y miembro del CIBER-BBN, y por otro, Guadalupe Sabio, responsable del Grupo de Interacción entre Órganos en Enfermedades Metabólicas del CNIO.

En su intervención, Liz-Marzán presentará modelos celulares 3D de cáncer de mama impresos en 3D, que integran biosensado e imagen mediante SERS. Estas plataformas incorporan nanopartículas plasmónicas y etiquetas específicas que permiten monitorizar la evolución tumoral en tiempo y espacio, demostrando su versatilidad y potencial en investigación oncológica.

Por su parte, Guadalupe Sabio profundizará en el papel del corazón como órgano clave en la regulación metabólica sistémica. Sus investigaciones muestran cómo el estrés metabólico altera la comunicación entre corazón, tejido adiposo, hígado y músculo, contribuyendo al desarrollo de patologías como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.