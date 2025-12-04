Familias del CEIP de Prácticas en A Coruña vuelven a la calle para exigir mejoras: "Estamos hartas"

Las familias del colegio Prácticas de A Coruña volverán a concentrarse este viernes, 5 de diciembre, reclamando soluciones por la falta de mantenimiento del centro y ante la inexistencia de proyecto de reforma y plazos de ejecución. La movilización, convocada por el ANPA, comenzará a las 08:40 horas en las puertas del colegio.

En un nuevo comunicado emitido este jueves, las familias exigen a las administraciones implicadas que den respuesta a sus demandas, centradas en el mantenimiento y gestión del centro. "Estamos hartas de que nuestros hijos estudien en un centro de enseñanza pública que carece de un convenio entre Xunta, Concello y UDC para la gestión, caducado desde 2022", denuncian.

Las familias denuncian que el colegio presenta verjas oxidadas, un patio lleno de baches, aulas y espacios comunes con humedades, hongos y malos condicionantes para la salud de los niños, zonas con alicatado que cae por falta de mantenimiento e, incluso, señalan, suelos que se hunden bajo los pies del alumnado y profesorado. Por ello, critican que la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación ignoren estas demandas un año después de los primeros avisos por deterioro.

Para el ANPA la preocupación aumenta al ver que en la partida para obras de mejora en colegios e institutos para 2026, de las 16 actuaciones licitadas y de los 73,6 millones de euros que se prevén invertir, el CEIP de Prácticas se queda fuera de ellas.

Pese a haber contactado con Concello y Xunta por vía telemática y oficial, las madres y padres denuncian que continúan sin recibir respuesta. Al mismo tiempo que comprueban el avance de las obras necesarias de los centros educativos que rodean el CEIP de Prácticas: la del IES Salvador de Madariaga, pegado al centro y con una inversión de más de 2 millones de euros; y la del IES Rafael Dieste, a escasos metros del colegio, con un presupuesto de 1,7 millones.

Desde el ANPA aseguran que no pararán hasta conseguir que el colegio sea un lugar seguro para los niños y niñas: "Las administraciones nos quieren callados, pero seguiremos movilizándonos hasta que recibamos respuestas oficiales con plazos y presupuestos concretos para iniciar las obras necesarias".