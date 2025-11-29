Sanidade reitera su aval a la descentralización de Medicina y avisa: "Cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha manifestado este sábado, con el pacto sobre Medicina en el aire, que la Xunta mantiene su visión de que la descentralización es "un proyecto válido", pero, en la línea del titular de Educación, Román Rodríguez, ha agregado que, si no hay acuerdo, se abrirán "otros escenarios" y "cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades".

Preguntado en un acto en Santiago sobre cuáles son las perspectivas tras los últimos pasos de las universidades en unas declaraciones recogidas por Europa Press, ha replicado que, en realidad, él tampoco sabe cuáles son "las perspectivas".

Ha apuntado a las "tensiones internas" dentro de la institución académica compostelana y a que lo sucedido este viernes "abre nuevos escenarios" también tras el paso de la UDC. Precisamente, sobre si ha hablado con el rector de la UDC, Ricardo Cao, o sí prevé dar el paso, ha manifestado que por ahora "no" lo hizo, pero ha añadido que él habla "con todo el mundo".

Sobre si teme que la Universidade de Vigo también ratifique su apuesta por impulsar una facultad propia, ha respondido que "cada uno tiene que asumir sus responsabilidades", al tiempo que ha insistido en que la Xunta continúa convencida de que "la descentralización" es la mejor vía para que en Galicia los médicos tengan "la mejor formación".

"Nosotros creemos que el proyecto de descentralización es un proyecto válido, una manera más eficiente de utilizar todos los recursos, tanto los humanos como hospitalarios y de centros de salud, para la mejor formación de los alumnos. Seguimos pensando lo mismo", ha recalcado, antes de concluir que, en todo caso, "si la gente no quiere llegar a un acuerdo", tocará después "plantearse nuevos escenarios".