La Universidad de Santiago valora "positivamente" la descentralización de Medicina

El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha valorado "positivamente" el acuerdo para la descentralización de Medicina, pero sí ha decidido abrir una "vía de diálogo" con la Facultad después de que esta rechazase "frontalmente" la iniciativa.

El Consello se ha reunido este viernes y, entre los temas abordados, ha estado el documento en el que la Facultad de Medicina se oponía al acuerdo consensuado ya entre las tres universidades gallegas y las Consellerías de Sanidade y Educación de descentralizar el grado.

Un rechazo apoyado además por las candidatas a rectoras de la USC y por el Consello do Estudantado.

La USC explica, a través de un comunicado, que el objetivo del diálogo con la facultad es "alcanzar un punto de consenso que permita su incorporación al acuerdo propuesto", trabajando en el marco de la Comisión de Seguimiento que se creará para supervisar el proceso, tal y como se recoge en el acuerdo.

"Se trata de asegurar los objetivos que figuran en el marco del actual convenio al tiempo que se abre la posibilidad de, conforme avance la definición de las cuestiones técnicas del mismo, se atiendan e incorporen asuntos que la Facultad señala como esenciales y que requieren de consenso con las otras partes firmantes del acuerdo", destacan.

"Evaluar otros escenarios"

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha señalado que "habrá que evaluar otros escenarios" ante el rechazo de la Facultad de Medicina a la descentralización.

"La mejor solución es la perspectiva de la descentralización", ha insistido respecto a la postura de la Xunta para añadir que "si no puede ser habrá que evaluar, sin ningún tipo de cortapisas y de limitación, otros escenarios".

El conselleiro ha puesto en valor el pacto alcanzado por las tres universidades públicas gallegas y aprobado ya por Docencia Clínica y la Universidade da Coruña (UDC).

"Existe un acuerdo diseñado, impulsado y muy trabajado, con mucho esfuerzo por parte de tres rectores y dos conselleiros", ha recalcado para exponer que "una de las partes, la USC, tiene problemas internos y tendrá que ver cómo los encauza".

"Nos gustaría que saliese adelante", ha asegurado tras apuntar que están ante "una situación muy compleja, con muchos intereses contrapuestos". "Buscar una solución que satisfaga a las partes no es fácil", ha aseverado.