La UDC y la USC lideran un proyecto para la revalorización de los usos tradicionales del monte y la ganadería

Instituciones vinculadas al proyecto Ruraltxa!, para la revalorización de los usos tradicionales del monte y la ganadería extensiva de montaña, presentarán sus resultados en un seminario que se celebrará el próximo lunes, día 1, en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.

Esta iniciativa busca impulsar la bioeconomía rural y la conservación de la biodiversidad por medio de la revalorización de los citados usos, informa la Universidade da Coruña (UDC), sobre una propuesta con participación de esta institución académica, de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Fundación HAZI.

La misma se desarrolló entre 2022 y 2025 en cinco áreas de Euskadi y en cuatro de Galicia.

Según informa la UDC y recoge Europa Press, Ruraltxa! se centra en el caso gallego "en ecosistemas valiosos como los queirogais y las turbeiras, catalogados por la Comisión Europea como hábitats de interés comunitario".

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea.