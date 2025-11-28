Profesionales de la Educación en el Foro Generación IA: "La IA es una guía para pensar mejor"

El Hotel NH Collection de Santiago de Compostela acogió durante este jueves 27 de noviembre la primera edición del Foro Generación IA: EduEmpleo 2025, con representantes de las universidades gallegas, el gobierno autonómico y empresas. Se trata de un evento organizado por Quincemil y la consultora Inetum y está dedicado a poner el foco en cómo la llegada de la IA está cambiando los ámbitos educativos y de formación.

El Foro ha sido inaugurado con las intervenciones de Ion Ander Bordonaba, Director General de Inetum España, y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

Tras la inauguración, se dio paso a las primeras ponencias del evento a cargo de la Doctora en Tecnología Educativa, Mar Camacho Martí y el CEO de Analytikus, Miguel Molina, se celebró la primera mesa redonda del Foro, "Educación 2025-2030" que debatieron sobre qué escuela y qué universidad demanda y requiere la "generación IA".

Contó con la participación del profesor de la Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación de la Universidad de Vigo, Manuel Caiero Rodríguez, de la profesora ayudante Doctora de Pedagogía y Didáctica de la Universidad da Coruña, Andrea Fernández Sánchez, del profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela, Alejandro Catalá Bolós y de la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, Judith Fernández Novoa. María José Sánchez Gómez, de Inetum, ha sido la encargada de moderar la mesa.

Equidad e inclusión

La mesa se plantearon cinco ejes de discusión. El primero estuvo relacionado con la equidad y la inclusión, "que nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades".

Judith Fernández explicaba que para la Xunta "siempre ha sido una preocupación" la equidad. En una comunidad como Galicia, donde "prácticamente el 100% de los alumnos tiene un centro educativo en su concello" la apuesta por la tecnología "nos permite realmente alcanzar estos parámetros de equidad". "Todos los programas y actividades que se impulsan en la Consellería tienen en cuenta y se diseñan pensando siempre en esa característica de ruralidad que tiene nuestro sistema", explicaba la Directora General.

Manuel Caiero y Alejandro Catalá explicaban que la IA bien utilizada "permite brindar oportunidades de aprendizaje y líneas de comunicación". "Las tecnologías bien integradas lo que permiten es poder dar más oportunidades a todo el mundo en este concepto de diversidad", explicaba Manuel. Por su parte, para Alejandro "alivia el trabajo que tenemos que hacer, pero nos da una nueva oportunidad también como profesores de llegar a sitios a los que antes no llegábamos".

Andrea Fernández, desde una perspectiva pedagógica, explica que el uso de estas tecnologías "no importa tanto cómo yo represente la información, sino qué es lo que estoy representando". "Nos va a ayudar a evaluar a nuestros alumnos, no solo pedir una redacción, porque yo puedo evaluar una competencia a través de múltiples formas. Entonces sería que los docentes les dejemos margen para representar la información que han aprendido como consideren".

Personalización

El segundo eje de la mesa redonda ha sido la personalización, "cómo puedo hacer que el aprendizaje esté adaptado de la mayor manera posible a las competencias que tiene el alumnado".

El expediente digital llevado a cabo por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia permite "unificar toda la información del alumnado de manera única", comentaba Judith Fernández. "Solo tiene ventajas desde el punto de vista del seguimiento, porque tanto el profesorado puede comprender mejor las trayectorias del alumnado" y añadía que "nos ayuda a detectar de manera temprana y anticipar medidas de atención a la diversidad, siempre que contemos con datos históricos".

Desde el punto de vista universitario, Manuel Caeiro y Andrea Fernández explicaban que "la inteligencia artificial puede ayudarnos con la burocracia docente y los instrumentos de evaluación", es decir, que el alumnado aplique la IA para el diseño de propuestas, lo dirigimos "más sobre los procesos de diseño que hacia la personalización", aclaraban.

Digitalización

El tercer punto de discusión ha sido la digitalización. "Galicia apostó siempre fuerte por la tecnología y la educación por varios motivos: por convicción, por oportunidad, y un poco en referencia a las características de Galicia, la ruralidad en concreto", explicaba Judith Fernández que mencionaba la apuesta de la Xunta de Galicia por un modelo híbrido, "presencia de la parte analógica en los casos que sean precisos, y en otros, poner el acento en la parte tecnológica".

Desde la formación universitaria detectan un uso muy competente por parte del alumnado en el "diseño de presentaciones, muy competentes a la hora de comunicar sus ideas", pero también informan de una falta de filtración de información para elaborar los trabajos.

"La generación IA es fundamental el saber utilizar las herramientas, sobre todo dotarles de cierta norma, para qué y para qué no, y también seguir fomentando especialmente todo tipo de habilidades tradicionales", explicaban.

Sostenibilidad

El cuarto punto está relacionado con la sostenibilidad, "el propio reto de la sostenibilidad son las personas", comentaba Judith Fernández.

"La administración debe impulsar y acompañar, trazar una política que tenga cierta continuidad. Hay que tener un proyecto a medio y largo plazo de incorporación de todas estas herramientas tecnológicas, la formación de un curso que se hace en los centros educativos y una medida ordenada y utilizada".

"No sabemos qué va a surgir dentro de seis meses, entonces regular esto es complicado", comentaba Manuel Caiero. "Considero que las personas son importantes, pero el concepto puede ser más amplio, en el sentido de que hay muchas otras cosas involucradas que hace que esas personas actúen de una manera o tomen decisiones para ser realistas en su centro", explicaba Alejandro Catalá.

"Para un uso sostenible de la IA tenemos que remar todos hacia el mismo lado, ponernos de acuerdo entre facultades, grupos de profesores, para qué se va a usar", explicaban los profesionales universitarios.

Comentan que se trata de un "trabajo de colaboración" por el cual "te ayuda en algunas tareas", pero avisan que "no se puede tampoco depender exclusivamente de la inteligencia artificial".

Éxito

El último punto de la mesa redonda estuvo orientado al éxito es decir, el periodo en el que tras el paso por el sistema educativo, la persona ya ha sacado la mejor versión de sí misma para enfrentarse al mundo laboral.

Manuel Caeiro, quien dirigió una guía sobre el Uso de la Inteligencia Artificial, ve como una ayuda el uso de la IA en una labor enfocada a la orientación académica y laboral. "Al inicio de la universidad, una etapa difícil para los estudiantes, pueden ver en esto una ayuda", mencionaba.

Galicia es la comunidad con una de las tasas de abandono escolar más bajas de España, "tenemos una estrategia de inclusión recientemente publicada, que piensa en la tecnología en un ámbito de inclusión educativa", explicaba la Directora General.

"Estamos en un tiempo extraño, por decirlo de alguna forma. Creo que hay que hacer que los alumnos entiendan que formamos parte de una ciudadanía global, lo que implica que nos preocupemos también por otras comunidades, que entendamos que todo al final condiciona nuestra sociedad", comentaba Andrea Fernández.

Los profesores universitarios ven también fundamental "fomentar el pensamiento crítico". "La IA no sirve para que piensen por ti, sino que es una guía para pensar mejor", concluían.