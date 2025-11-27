Román Rodríguez: “Si Galicia fuese un país, sería el octavo en ciencia del mundo”

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, ha apostado por un "modelo híbrido" entre educación y tecnología durante la inauguración del primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025.

El conselleiro ha sido el encargado de inaugurar el evento junto con el Director General de Inetum España, Ion Ander Bornaba. Durante el día de hoy, el hotel NH Collection de Santiago de Compostela acoge este foro con ponentes procedentes de toda Galicia y España para poner el foco del cambio en la educación y la formación con la llegada de la IA.

Román Rodríguez dio comienzo a su intervención ejemplificando el modelo da la IA con el uso de un cuchillo. "Un coitelo é unha ferramenta, e con ese coitelo podemos facer un bo uso, como cortar un bo anaco de queixo, ou podemos facer un mal uso e ferir a calquera en nada. Quero dicir con isto que unha ferramenta se pode utilizar de diferentes xeitos: para o uso positivo e para o uso negativo".

"Temos que estar sempre atentos, na perspectiva educativa, para dotar ao alumnado das competencias que lles deben servir para desenvolverse no futuro en sociedade e ter unha maior capacidade de acadar éxito" indicó el concelleiro. "Creo que a educación debe, en certa medida, anticiparse ao futuro e poder trasladar ao alumnado aquelas competencias que lles vaian servir", añadió.

"Todos os avances da sociedade ao longo da historia baseáronse nos desenvolvementos tecnolóxicos", continuó Román Rodríguez. "O que temos que facer é impulsar, desde a perspectiva educativa, xerando e gardando oportunidades e preparando o alumnado", mencionaba el conselleiro.

"En Galicia temos sempre moi claro que é un territorio periférico", indicó el conselleiro, quien señaló también que "si Galicia fose un país, sería o oitavo en ciencia do mundo", por delante de países como Reino Unido, Suiza o Estados Unidos.

El representante de la Xunta de Galicia prosiguió su intervención explicando que Galicia tiene, por una parte, la Lei da Educación Dixital, "na cal estamos a traballar e que queremos ter aprobada antes de fin de curso académico".

El conselleiro explicó que desde el gobierno autonómico quieren hacer una educación digital, con "cousas que se deben regular" ya que si no "podemos perdernos nun mal uso da tecnoloxía".

"É básico que poidamos ter un marco que fixe os dereitos, os deberes e as obrigas que ten o mundo dixital dentro do sistema educativo, tanto para o alumnado como para o profesorado, atendendo á diversidade e todas as cuestións que teñen que ver co desenvolvemento educativo, o coñecemento tecnolóxico e o educativo"

Román Rodríguez también mencionó el uso de la IA para combatir el abandono escolar, "sendo capaces de anticiparnos ás problemáticas que se poden detectar nun alumno e que, posteriormente, se poida actuar preventivamente para evitalo".

"O E-Dixgal foi absolutamente pioneiro e, xa que logo, foi evolucionando constantemente, coa mellora dos materiais e con novas medidas de seguridade" ejemplificó el conselleiro.

"Avanzamos cara a un modelo híbrido: un modelo no que utilizamos unha parte dos sistemas máis tradicionais na perspectiva educativa, combinados con sistemas máis avanzados", sentenciaba Román Rodríguez quien finalizaba diciendo que no se trataba de escoger "branco ou negro", "temos que utilizar todo o positivo que achegan as metodoloxías educativas tradicionais con todo o positivo das medidas máis tecnolóxicas".