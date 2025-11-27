El ANPA del CEIP de Tarrío en Culleredo (A Coruña) exige a la Xunta recursos inmediatos

El Concello de Culleredo mostró esta tarde su apoyo expreso a la comunidad educativa del CEIP Plurilingüe de Tarrío, que se manifestó para denunciar la grave falta de recursos humanos y materiales que sufre el centro y que, según las familias, la Xunta de Galicia continúa ignorando.

La primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Cristina Pardo, y la concejala de Cultura, Penélope López, acudieron a la protesta al considerar que las reclamaciones son "entendibles y totalmente necesarias" ante la reiterada falta de respuesta por parte de la Consellería de Educación. Las familias recuerdan además que llevan tiempo exigiendo soluciones sin obtener una respuesta efectiva por parte de la Administración autonómica.

Un centenar de personas participaron en la marcha convocada por la ANPA Rosalía de Castro del centro. El recorrido partió del colegio y tuvo una duración de una hora, con los asistentes portando chalecos reflectantes por motivos de seguridad vial y mostrando pancartas en defensa de una educación pública digna y con los recursos necesarios. Durante la protesta también se pudieron escuchar cánticos como "Xunta, escoita, Tarrío está en loita", con los que la comunidad educativa expresó su hartazgo ante la falta de avances.

El Concello comparte con la ANPA del centro la preocupación y la falta de recursos, tanto materiales como humanos, para que los alumnos del CEIP de Tarrío tengan una atención adecuada. La concejala de Educación, Cristina Pardo, lamentó que "a Xunta volva desatender as necesidades do centro", añadiendo que "é imposible ter unha educación pública de calidade sen recursos nin vontade por parte das institución. A Consellería ten que escoitar ás familias".

Necesidades del centro

Las familias denuncian que el CEIP de Tarrío arrastra desde hace años una situación insostenible por la falta de medios. Reclaman un refuerzo inmediato de Pedagogía Terapéutica para atender al alumnado con necesidades específicas, el incremento de recursos en Educación Infantil y la creación de una cuarta unidad en 4º de Primaria que permita reducir ratios y garantizar una atención más personalizada. Subrayan, además, que estas demandas llevan mucho tiempo trasladándose a la Administración autonómica sin que la Xunta haya adoptado decisión alguna para resolverlas, motivo por el cual anuncian que se organizarán más movilizaciones si continúa esta falta de respuesta.

El Concello comparte la preocupación de las familias y critica lo que considera una ausencia absoluta de apoyo institucional por parte de la Xunta.

La ANPA recuerda que el CEIP de Tarrío es un centro de referencia en el municipio y que acaba de cumplir 50 años de historia, un motivo más para exigir que cuente con los medios adecuados para seguir ofreciendo una educación pública inclusiva y de calidad.