La UDC impulsa formación clave sobre restauración ecológica e infraestructura verde

Imagen de una de las formaciones previas. UDC.

La Universidad de A Coruña organizará dos actividades formativas centradas en la renaturalización urbana y la restauración ecológica, enmarcadas en el proyecto transfronterizo Poctep Green Gap.

Ambas citas tendrán lugar en el Campus de Elviña y buscan fortalecer las capacidades técnicas de administraciones, profesionales y ciudadanía en la Eurorregión Galicia Norte de Portugal.

El primero de los encuentros será el curso "Evaluación y seguimiento de estrategias de infraestructura verde y de renaturalización urbana", que se celebrará el miércoles 26 de noviembre en el Citeec.

La sesión estará a cargo de Francisco Alberto Varela García, director del Departamento de Ingeniería Civil y principal investigador del proyecto Green Gap en la UDC.

En él se ofrecerá una visión práctica sobre herramientas de evaluación, incluyendo el sistema de indicadores del propio proyecto y su visor cartográfico, permitiendo aplicar estos conocimientos a la planificación local.

Al día siguiente, el jueves 27, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos acogerá las jornadas "Retos y oportunidades para la restauración ecológica en la Eurorregión Galicia Norte de Portugal".

La primera intervención será la del catedrático Francisco Javier Sanz Larruga, que analizará el impacto de la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE.

A continuación, la investigadora Yaiza Rodríguez Lueje, del Programa de Doctorado en Ciencias Marinas, abordará el papel de las especies exóticas invasoras y la importancia de su gestión en la infraestructura verde.