El rector de la USC sobre el rechazo a descentralizar Medicina: "La fragmentación parece más próxima"

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, ha emitido este lunes un comunicado dirigido a la comunidad universitaria en relación con el futuro de los estudios de Medicina en la institución académica. El texto llega después de que la Facultad de Medicina y Odontología rechazase el acuerdo para descentralizar la titulación con las Universidades de A Coruña y Vigo.

De esta manera, López recuerda que la Facultad estuvo representada en el proceso de negociación por su Decano, que formó parte de los miembros del grupo de trabajo, y señala que los Departamentos que imparten docencia en el Grado de Medicina fueron "debidamente informados sobre el proceso negociador", encabezado por él mismo como máxima representación de la institución.

Un proceso que el rector define como "largo y complejo", junto a que siempre mantuvo "un silencio necesario para que las conversaciones quedaran enmarcadas en la confianza propia del escenario negociador". López calificó el acuerdo como una mejora sustancial para los estudios de Medicina para la USC y para su Facultad.

Asimismo, insiste en que el objetivo esencial de su labor en el proceso negociador fue conseguir sumar toda la potencialidad y recursos del sistema sanitario gallego y de sus profesionales a la docencia del Grado en Medicina mediante "el necesario proceso de descentralización".

Después del rechazo manifestado este lunes por la Junta de Facultad, señala que trasladará este asunto al Consello de Goberno del próximo viernes, 28 de noviembre, un órgano que indica fue informado en todo momento: "La lealtad institucional y la visión de país guiaron siempre mi posición en este asunto".

Por último, López muestra un "profundo sentimiento de frustración" ante una situación que, considera, supone la pérdida de una gran oportunidad para hacer de la Facultad de Medicina de Santiago la Facultad de Medicina de Galicia, evitando la "fragmentación de unos estudios que, lamentablemente, parece cada vez más próxima".