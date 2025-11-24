Estudiantes de INEF de la UDC piden aprobar la Ley Estatal de Ordenación de los Profesionales del Deporte

Este lunes, 24 de noviembre, estudiantes y profesores de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD) de toda España han llevado a cabo una sentada reivindicativa para reclamar la aprobación urgente de una Ley Estatal de Ordenación de los Profesionales del Deporte. También ha participado la Facultad de la Universidade da Coruña situada en Bastiagueiro.

La sentada se ha realizado dentro de las instalaciones de la Facultad a las 13:00 horas organizada por la Asociación de Estudiantes y ha congregado alrededor de 200 personas. El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto, el cual se ha leído en más de 40 universidades de todo el territorio nacional.

El acto reivindicativo fue convocado por la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (ANECAFYDE), el máximo organismo de representación estudiantil en España de este ámbito de conocimiento.

El manifiesto leído denuncia que, pese a su formación universitaria especializada, la profesión continúa sin reconocimiento, sin protección y expuesta al intrusismo, lo que afecta tanto a la calidad de los servicios como a la seguridad de los usuarios.

El colectivo recuerda que la propia Ley del Deporte del año 2022 exige al Gobierno presentar esta ordenación, un mandato que lleva más de un año sin cumplirse. Además, alertan de propuestas que pretenden equiparar competencias entre grados universitarios y titulaciones de nivel inferior, lo que supondría una desvalorización de su formación.

Los estudiantes defienden que la aprobación de una Ley Estatal de Ordenación de los Profesionales del Deporte es imprescindible para garantizar la calidad y la seguridad de los servicios físico-deportivos, así como para unificar criterios y aportar seguridad jurídica en todo el territorio nacional. Consideran igualmente necesario diferenciar de manera adecuada los distintos niveles formativos y sus funciones, evitando equiparaciones que desvirtúen la formación universitaria. Por último, reclaman que la norma reconozca plenamente las competencias propias del graduado en CCAFD, fundamentales en ámbitos como la salud, la educación, la investigación, el rendimiento deportivo o la gestión.