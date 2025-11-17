La UDC y la Universidad de Ceará firman un acuerdo para impulsar proyectos académicos y tecnológicos

La Universidade da Coruña y la Universidade Estadual do Ceará (UECE) firmaron este lunes un protocolo general de colaboración académica y científica, en un encuentro celebrado en A Coruña y encabezado por sus rectores, Ricardo Cao y Hidelbrando dos Santos Soares.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y servirá de base para impulsar proyectos conjuntos en formación, innovación y transferencia de conocimiento.

En la reunión, a la que también asistieron representantes de ambos equipos académicos, la delegación brasileña mostró especial interés en los modelos de la UDC que conectan universidad y sector productivo, con especial atención a los ámbitos turístico, las TIC y la sostenibilidad.

"Es una oportunidad única para desarrollar nuevas estrategias de cooperación", señaló el rector Cao durante la firma.

El protocolo establece un marco de colaboración que contempla movilidad, intercambio académico y proyectos de investigación aplicada y emprendimiento, además de iniciativas destinadas a fortalecer la relación entre universidad y tejido empresarial.

La UDC destacó que este paso se enmarca en su estrategia de reforzar alianzas en América Latina, considerada un territorio prioritario para la institución, especialmente dentro del ámbito de la lusofonía.

La UECE, que este año celebra su 50 aniversario, es una de las universidades de referencia del Nordeste brasileño, con un ecosistema de innovación que incluye un parque tecnológico, una incubadora de empresas y una agencia de innovación.

Actualmente cuenta también con un Centro de Estudos Galegos, cuya promoción ha sido señalada como una línea de trabajo conjunta para los próximos años.