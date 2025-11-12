La UDC refuerza sus lazos con China con una visita de la Central South University

La Universidade da Coruña (UDC) recibió esta mañana a una delegación de la Central South University (CSU), una de las instituciones académicas más prestigiosas de China, con el objetivo de fortalecer la colaboración en el ámbito de la investigación biomédica y la innovación tecnológica.

El encuentro, celebrado en la Sala de Juntas del Rectorado, se enmarca dentro del proceso de reactivación del acuerdo de cooperación entre la Xunta de Galicia y la provincia china de Hunan en los campos de la salud y la biotecnología.

Por parte de la UDC participaron el rector Ricardo Cao Abad, el vicerrector de Titulaciones e Internacionalización, Moisés Canle López, la adjunta de Política Internacional, María Bobadilla, y la catedrática Susana Ladra, integrante del Clúster de la Salud de Galicia.

La delegación china estuvo encabezada por el profesor Li Zhihong, vicerrector de la CSU y representante del Xiangya Hospital, uno de los centros universitarios más prestigiosos del país, con más de un siglo de historia.

Le acompañaron el profesor Tan Sipin, subdirector del Departamento de Fisiopatología de la Xiangya School of Basic Medical Sciences; Ji Hailong, subdirectora de la Oficina de Cooperación e Intercambio Internacional; Gao Dongbo, secretario del Comité del Partido en el Dundee International Institute; y representantes de la consultora Axperia Ventures, encabezados por su fundador y CEO, Armando Priegue Freire, junto a Tian Hong, representante del Gobierno de Hunan para España y Portugal, y Lin Fangxin, directora asociada en Madrid.

Una universidad de referencia internacional

La Central South University, situada en la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, es una institución pública dependiente del Ministerio de Educación de China, clasificada como universidad de categoría A dentro del programa nacional Double First-Class.

Con más de 62.000 estudiantes, de los cuales 2.000 son internacionales, la CSU ocupa posiciones destacadas en los principales rankings mundiales, entre los puestos 94 y 96 en el Ranking de Shanghái (ARWU), el 183 en el CWUR 2024 y dentro del top 20 en China según EduRank 2025, con especial fortaleza en biomedicina, ingeniería y nanotecnología.

Nuevos acuerdos de colaboración

El encuentro tuvo un doble propósito: reactivar el acuerdo firmado en 2019 entre la Xunta y el Gobierno de Hunan y explorar nuevas vías de cooperación entre la CSU y las universidades públicas gallegas, con vistas a la firma de Memorandos de Entendimiento (MoU) en áreas de interés común.

Durante la reunión, el rector Ricardo Cao destacó "la importancia de establecer alianzas internacionales en el ámbito del conocimiento científico y tecnológico", mientras que el profesor Li Zhihong subrayó el interés de la CSU en impulsar programas conjuntos de investigación, movilidad estudiantil e intercambio de personal investigador.

Próximos pasos hacia un protocolo general de colaboración

Tras esta visita, ambas instituciones prevén firmar un protocolo general de colaboración que siente las bases para futuras actividades conjuntas en materia de investigación, innovación, transferencia de conocimiento, formación y divulgación científica.

Estos acuerdos se materializarán a través de convenios específicos, que definirán las obligaciones, financiación y aspectos operativos de cada proyecto.