El coruñés Ricardo García Mira lleva la psicología ambiental a las universidades de élite de China

El profesor Ricardo García Mira, investigador del CITEEC-UDC, regresó recientemente de una intensa estancia académica en China, donde visitó la Universidad de Huazhong de Ciencia y Tecnología en Wuhan y la Tongji University en Shanghái, dos de las instituciones más prestigiosas del país.

Durante su viaje participó en la Conferencia Internacional sobre Renovación Urbana, impartiendo la ponencia "Renovación urbana con soluciones basadas en la naturaleza: aportaciones desde la psicología social y ambiental".

García Mira defendió que una ciudad verdaderamente sostenible solo surge cuando los entornos urbanos dejan de ser escenarios pasivos para convertirse en espacios vivos, sensibles y compartidos.

En este contexto, la psicología ambiental se revela como una herramienta clave para comprender cómo el entorno condiciona la conducta de las personas y cómo la ciudadanía puede implicarse activamente en las decisiones urbanísticas.

El profesor alertó sobre los riesgos de la fragmentación del conocimiento científico, que limita su impacto en políticas públicas.

"El saber dividido en compartimentos estancos pierde su fuerza transformadora. Necesitamos un enfoque transdisciplinar que combine conocimientos y genere soluciones innovadoras", afirmó.

Durante su estancia, García Mira insistió en la importancia de crear espacios de encuentro, innovación social y participación ciudadana, superando la idea de que la ciudadanía no comprende la planificación urbana. Solo con la implicación activa de los vecinos, subrayó, puede construirse un modelo urbano sostenible.

Otro de los ejes de su intervención fueron las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), que, según explicó, mejoran la salud física y mental, reducen la fatiga psicológica y fortalecen los lazos sociales.

"La naturaleza en la ciudad no es un lujo, es un derecho colectivo que favorece la convivencia y puede incluso disminuir la criminalidad urbana", aseguró.

En Wuhan, García Mira tutorizó trabajos de Máster en Urbanismo y mantuvo reuniones científicas con la Facultad de Arquitectura y Ciencias Humanas.

Ya en Shanghái, impartió una conferencia en el Laboratorio de Neurociencias de Tongji University, donde abordó estilos de vida sostenibles y presentó resultados del proyecto europeo GLAMURS, del que es coordinador.

Allí defendió que los actuales patrones de consumo y exceso de trabajo no mejoran el bienestar y destacó la importancia de dedicar tiempo a la familia, la comunidad y la naturaleza.

Su investigación combina psicología, economía y simulaciones sociales basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de traducir el conocimiento científico en políticas públicas efectivas y promover transiciones equitativas hacia la sostenibilidad.

Durante su viaje, García Mira también constató el liderazgo de China en robótica e inteligencia artificial, señalando que tecnologías que hace años parecían ciencia ficción, como los taxis sin conductor, ya son una realidad cotidiana.