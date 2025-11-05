Inés Rey mantiene su postura respecto al grado de Medicina en A Coruña: "Es una demanda justa"

El debate por la inclusión del grado de Medicina en la oferta educativa de la Universidade da Coruña continúa. Mientras que este martes, tras su Consello de Goberno, la UDC aceptaba retrasar la solicitud de este título hasta el año 2027, este miércoles, la alcaldesa Inés Rey ha reiterado su defensa para que la ciudad cuente con esta facultad como una "demanda justa".

"Sigo pensando lo mismo que ayer, que hace un mes y que hace un año. Creo que no debemos renunciar a una facultad de Medicina. Seguimos creyendo que es lo que necesita la ciudad, la universidad y aquellos estudiantes que quieren formarse como médicos. Yo no renuncio, es una demanda justa. Si la Xunta se sigue poniendo de perfil es una mala noticia para Galicia", criticó.

Para la alcaldesa, la creación de esta titulación en A Coruña daría respuesta a "todos los estudiantes que no entran en la facultad de Santiago y que, por tanto, se ven abocados a estudiar otra cosa o a renunciar a su vocación y aquellos que puedan pagar incluso ir a estudiar a otra universidad con su coste de alojamiento, transporte y demás o a una universidad privada. Aquellos que lo deseen deberían poder acceder a la pública en igualdad de condiciones".

"Centralismo" compostelano

La regidora de A Coruña también denunció un "centralismo" compostelano entre quienes, como la Xunta de Galicia o la Universidade de Santiago de Compostela, defienden que la facultad de la USC siga siendo la única en Galicia.

"Supeditarnos en el año 2025 a este centralismo compostelano, que es más propio de otras épocas que del presente o el futuro, no me parece bien. Con todo el cariño a Santiago, el futuro de Galicia no pasa por estos posicionamientos egoístas. Aquí, las dos áreas que hacen avanzar a Galicia son A Coruña y Vigo. Es así. Quien no entienda esto no entiende a Galicia", subrayó, citando cifras del PIB en la ciudad y aludiendo al tejido de innovación tecnológica y en materia sanitaria con centros como el Inibic o el CHUAC.

A esto, Rey añadió que "el futuro de esta comunidad y de esta región en el 2025 no pasa por Santiago de Compostela".

Descentralización de Medicina

La descentralización de la docencia de los últimos tres cursos de Medicina sigue siendo objeto de negociación entre las tres universidades públicas gallegas. Este martes, la UDC analizó un documento en el que se recoge la propuesta de un concierto único con el Sergas para los tres centros y establecer cuáles instituciones sanitarias estarán vinculadas a cada universidad, entre otros aspectos.

En este sentido, Rey ha criticado que la descentralización "ya se intentó y no se cumplió. Esa es la realidad. Si ahora se avanza en la descentralización, muy bien, pero no resuelve la demanda que hay".