Presentada en A Coruña una nueva edición del proyecto Talentos Inclusivos
El proyecto del Citic y Aspace Coruña une tecnología, educación y compromiso social para mejorar la vida de las personas con discapacidad
Te puede interesar: El proyecto Talentos Inclusivos de ASPACE Coruña y CITIC se expande a Europa con Erasmus+
Esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación de una nueva edición de Talentos Inclusivos, el proyecto impulsado por el Citic de la Universidad de A Coruña en colaboración con Aspace Coruña y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
El programa, que alcanza ya su sexta edición, busca despertar vocaciones científicas y tecnológicas y promover valores de empatía, cooperación e inclusión.
Cada año participan decenas de centros educativos de toda Galicia, investigadores del Citic y personas usuarias de entidades como Aspace Coruña, Amencer-Aspace, Apamp o el Centro de Formación Profesional de la Cruz Roja.
Reconocido con premios de innovación y valores humanos, Talentos Inclusivos se ha consolidado como un referente de cocreación entre ciencia y sociedad, impulsando soluciones accesibles en ámbitos como la domótica, la impresión 3D, la comunicación aumentativa, los juegos adaptados y los productos de apoyo.
Esta será la primera vez que cuente también con el apoyo de Inditex, a través de la colaboración de un grupo de profesionales especializados en TIC.