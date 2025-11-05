Presentada en A Coruña una nueva edición del proyecto Talentos Inclusivos

Esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación de una nueva edición de Talentos Inclusivos, el proyecto impulsado por el Citic de la Universidad de A Coruña en colaboración con Aspace Coruña y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

El programa, que alcanza ya su sexta edición, busca despertar vocaciones científicas y tecnológicas y promover valores de empatía, cooperación e inclusión.

Cada año participan decenas de centros educativos de toda Galicia, investigadores del Citic y personas usuarias de entidades como Aspace Coruña, Amencer-Aspace, Apamp o el Centro de Formación Profesional de la Cruz Roja.

Reconocido con premios de innovación y valores humanos, Talentos Inclusivos se ha consolidado como un referente de cocreación entre ciencia y sociedad, impulsando soluciones accesibles en ámbitos como la domótica, la impresión 3D, la comunicación aumentativa, los juegos adaptados y los productos de apoyo.

Esta será la primera vez que cuente también con el apoyo de Inditex, a través de la colaboración de un grupo de profesionales especializados en TIC.