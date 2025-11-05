Cuatro colegios gallegos crearán su propio bosque autóctono con el programa 'Aprender del bosque'
La iniciativa del Centro de Arte Fundación María José Jove une arte, ciencia y acción comunitaria para fomentar la conciencia medioambiental en las aulas
Cuatro colegios de Galicia participarán este curso en Aprender del bosque, un programa del Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) que permitirá a los centros escolares plantar su propio bosque autóctono y fomentar la conciencia medioambiental desde edades tempranas.
Los centros seleccionados son el CEIP Xosé María Brea Segade (Rianxo), el CEIP Alfredo Brañas (Paiosaco, A Laracha), el CEIP Ramón María del Valle Inclán (Oleiros) y el CEIP de Valeixe (A Cañiza).
Todos ellos formarán parte de este proyecto innovador que busca recuperar hábitats naturales y promover la biodiversidad, uniendo arte, ciencia y acción comunitaria.
El programa, impulsado desde el área de Educación y Mediación del Centro de Arte FMJJ, se presentó en septiembre con el objetivo de invitar a los niños y niñas a observar el bosque como un espacio de aprendizaje, cooperación y resiliencia.
Los centros participantes recibirán plantones, semillas y material educativo diseñado desde una perspectiva artístico-creativa, que incluye actividades sobre biodiversidad, equilibrio natural y cooperación entre especies.
Además, el equipo educativo del Centro de Arte acompañará a las escuelas durante todo el proceso, ofreciendo seguimiento y apoyo pedagógico, mientras que el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA-Guísamo) brindará asesoramiento técnico en la fase de planificación y plantación.
Aprender del bosque forma parte de Reverdecer, un proyecto cultural multidisciplinar de la Fundación que integra ciencia, arte y participación ciudadana para promover la conservación de los bosques autóctonos y la biodiversidad gallega.
Desde una mirada creativa, aborda la inteligencia vegetal como modelo de sostenibilidad y resiliencia, conectando la investigación científica con la educación y la sensibilización ambiental.
El programa cuenta con la colaboración del CFEA-Guísamo y la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), así como con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso a través de su programa Componer Saberes, que impulsa proyectos educativos y culturales comprometidos con el medio ambiente.