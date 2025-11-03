Horizonte Europa financia dos proyectos de la Universidade de A Coruña en Ferrol

Imagen de los responsables de los proyectos. Universidad de A Coruña.

El Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni), ubicado en el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC), ha logrado financiación de la Comisión Europea para dos proyectos pioneros en el ámbito de los semiconductores poliméricos avanzados: Fados y Swirflex-DT.

Ambos forman parte del programa Horizonte Europa y sitúan al Citeni entre los referentes europeos en investigación aplicada a la ciencia de materiales.

Swirflex-DT desarrollará sensores flexibles y sostenibles capaces de detectar luz infrarroja de onda corta (SWIR), invisible al ojo humano.

Esta tecnología tiene aplicaciones potenciales en medicina, robótica, movilidad autónoma y seguridad, al permitir fabricar dispositivos ligeros y de bajo coste.

El proyecto, coordinado por la National Hellenic Research Foundation (Grecia), cuenta con un presupuesto total superior a 4 millones de euros, de los cuales más de 416.000 euros corresponden a la UDC, única institución española participante.

Por su parte, el proyecto Fados (Fundamentals and Applications of Doped Organic Semiconductors), coordinado por la Universidad de Heidelberg (Alemania), se centra en comprender y aplicar el dopaje en polímeros semiconductores para mejorar sus propiedades eléctricas y crear dispositivos electrónicos flexibles, sostenibles y adaptables, como sensores o pantallas enrollables.

Además, funcionará como red europea de formación de personal investigador, con 17 doctorandos en 16 instituciones.

El Citeni desempeñará un papel clave en la caracterización estructural y termodinámica de los materiales, con una plaza doctoral que incluirá estancias en el Cnrs (Francia) y en la empresa Epishine AB (Suecia).

El proyecto tiene una duración de 48 meses y una financiación total de 4,6 millones de euros, de los que 280.000 euros serán gestionados por la UDC.