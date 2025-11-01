La Xunta y las tres universidades gallegas firman un convenio para cuidar el bienestar emocional del alumnado

Imagen de unas instalaciones de la Universidade de A Coruña. UDC.

La Xunta de Galicia y las tres universidades gallegas han firmado un convenio de colaboración para la elaboración de un protocolo de acompañamiento psicológico dirigido a mejorar el bienestar emocional de los estudiantes universitarios.

El acuerdo, impulsado a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), busca ofrecer apoyo a la población joven en una etapa vital de cambios personales, académicos y sociales.

Según explicó el Ejecutivo gallego, el objetivo principal de este convenio es velar por la salud emocional del alumnado universitario, especialmente en momentos de transición como el inicio de la vida académica, el traslado de residencia o el aumento de las exigencias formativas.

Para ello, la Xunta destinará una partida de 60.000 euros, a razón de 20.000 euros para cada universidad, que se emplearán en actividades de formación, divulgación y acompañamiento psicológico.