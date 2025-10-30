Rueda, sobre la demanda de más facultades de Medicina: "Lo mejor es trabajar conjuntamente"
El presidente de la Xunta espera que las tres universidades alcancen un acuerdo sobre el grado, aunque considera que la docencia descentralizada sería la mejor opción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado la postura del Ejecutivo gallego respecto al debate abierto en torno a la posibilidad de que no solo la Universidade de Santiago (USC) imparta la titulación de Medicina. Así, ha apelado a un consenso en el grupo de trabajo designado para alcanzar una reedición del pacto alcanzado en 2015.
"Espero que lleguen a un acuerdo, una facultad de Medicina con la docencia descentralizada sería lo mejor", ha insistido el titular del Ejecutivo autonómico.
Lo ha hecho a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en A Coruña tras haber rechazado la USC la propuesta de la Universidade de Vigo (UVigo) y de A Coruña (UDC) de impartir esta especialidad.
"Hay tres universidades, lo mejor sería que trabajaran conjuntamente para conseguir la mejor docencia y en una facultad en la que puedan participar todos los docentes de Galicia", ha expuesto Rueda. "Esa es la mejor solución, la que dijimos desde el principio y ojalá lleguen a un acuerdo", ha insistido el presidente.