Rueda, sobre la demanda de más facultades de Medicina: "Lo mejor es trabajar conjuntamente"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciendo ante los medios de comunicación. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado la postura del Ejecutivo gallego respecto al debate abierto en torno a la posibilidad de que no solo la Universidade de Santiago (USC) imparta la titulación de Medicina. Así, ha apelado a un consenso en el grupo de trabajo designado para alcanzar una reedición del pacto alcanzado en 2015.

"Espero que lleguen a un acuerdo, una facultad de Medicina con la docencia descentralizada sería lo mejor", ha insistido el titular del Ejecutivo autonómico.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en A Coruña tras haber rechazado la USC la propuesta de la Universidade de Vigo (UVigo) y de A Coruña (UDC) de impartir esta especialidad.

"Hay tres universidades, lo mejor sería que trabajaran conjuntamente para conseguir la mejor docencia y en una facultad en la que puedan participar todos los docentes de Galicia", ha expuesto Rueda. "Esa es la mejor solución, la que dijimos desde el principio y ojalá lleguen a un acuerdo", ha insistido el presidente.