La Xunta llevará el programa 'Que non te líen, ti elixes' a más de 90 centros de secundaria

La Xunta ha resuelto la convocatoria de la cuarta edición del programa 'Que non te líen, ti elixes', la primera de este curso 2025-2026.

Así, en el marco de esta iniciativa impulsada por las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Educación, Ciencia, Universidades e FP, un total de 91 centros de secundaria acogerán charlas a favor de que las mujeres elijan profesión atendiendo a sus capacidades y motivaciones.

En concreto, 36 de los beneficiarios pertenecen a la provincia de A Coruña, 27 a la de Pontevedra, 16 a la de Lugo y 12 a la provincia de Ourense. Todos son centros educativos gallegos sostenidos con fondos públicos donde estudia alumnado de 3.º y 4.º de la ESO.

Tal y como ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, y recoge Europa Press, la finalidad del programa es seguir avanzando en la presencia de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados como el forestal, la construcción, el marítimo-pesquero, el del metal o las TIC.

Además, como novedad, en esta edición se introducirán en las actividades de esta iniciativa contenidos relacionados con la presencia de hombres en profesiones consideradas tradicionalmente feminizadas, "con el objetivo de romper los prejuicios o estereotipos de género en las diferentes profesiones".