El Ayuntamiento de Ferrol y la UDC se unen para celebrar la I Feria de Formación y Educación

El Ayuntamiento de Ferrol y la Universidade da Coruña (UDC), a través del Campus Industrial, colaboran en la organización de la I Feria de Formación y Educación, que se celebrará el próximo 6 de noviembre en el auditorio municipal.

La cita está dirigida a alumnos de 4.º de ESO, Bachillerato y ciclos de FP, y pretende ser, en palabras del alcalde José Manuel Rey Varela, "mucho más que un evento: una ventana abierta al futuro, un espacio donde los estudiantes podrán descubrir las infinitas posibilidades que se abren ante ellos".

El auditorio acogerá 18 stands con representación de las tres universidades públicas gallegas (USC, UDC y UVigo), además de instituciones privadas como la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), CESUGA, la Universidad Europea, Nebrija, la Universidad de Navarra y U-Tad. También participarán el Centro Superior de Hostelería de Galicia, la Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy y Air Hostess Coruña.

Asimismo, habrá espacios dedicados a la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y el parque de bomberos de Ferrol, con el objetivo de mostrar al alumnado la diversidad de opciones profesionales más allá de las aulas.

Los centros educativos podrán visitar la feria por la mañana, de 10:00 a 14:00, previa inscripción en educacion@ferrol.es antes del 29 de octubre, mientras que por la tarde, de 16:00 a 17:30, el evento estará abierto al público general.

La jornada incluirá también una exhibición de los vehículos eléctricos Greenpower diseñados y construidos por el alumnado de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), que compite en pruebas autonómicas y nacionales.

Estos prototipos, desarrollados por los equipos EPEF Racing Team I y II, ya han cosechado premios en Galicia y Murcia.