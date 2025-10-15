El PP de A Coruña acusa al Gobierno local de dejar este curso a casi 400 niños sin beca comedor

El portavoz del Grupo Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno local ha dejado en el curso 2025/26 sin beca comedor por falta de fondos a casi cuatrocientos niños que tenían derecho a ella.

Desde la formación señalan que lo ha hecho cuando el curso pasado ya dejó sin beca por falta de fondos a más de 600 que cumplían los requisitos. "Asegurar al menos una comida al día a muchos menores de nuestra ciudad no puede depender de un sorteo", ha señalado el portavoz popular en rueda de prensa acompañado por la concejala Rosalía López.

"Instamos a revisar los criterios de adjudicación y a aumentar la partida presupuestaria todo lo necesario para garantizar que todas las familias que cumplan los requisitos tengan beca", añaden los populares.

De esta manera, alegan que el pasado 17 de julio se celebró un sorteo entre los 765 menores que cumpliendo todos los requisitos para este curso 2025/26 estaban empatados con 10 puntos en la valoración económica, porque no había partida para atenderlos a todos. Tras el sorteo, se quedaron fuera 361 por falta de fondos a pesar de cumplir los requisitos.

"Es incomprensible que Inés Rey, que presume de presupuesto más expansivo, sortee becas comedor por falta de fondos, dejando fuera a más de mil familias con rentas bajas con derecho a la ayuda. Y lo ha hecho tras subir todos los impuestos a todos los coruñeses un 3% en 2024 y este año la tasa de basura un 43%", apuntan.

Asimismo, el grupo defiende que a pesar de sus advertencias y de dejar a cientos de niños coruñeses sin beca comedor el curso pasado, a Inés Rey no le ha temblado la mano para recortar la partida para esta ayuda en 312.000 euros para este curso 2025/26. "A esto hay que añadir que en 2024 dejó sin ejecutar 557.000 euros para Programas Sociales y 1 millón de euros para Emergencia y Renta Social y que en el presupuesto de 2025 recortó estas dos prestaciones en 1,2 millones de euros", destaca Lorenzo.

Inés Rey acusa al PP de mentir

Tras estas declaraciones, la alcaldesa Inés Rey respondió esta mañana a las declaraciones de la oposición respecto a este asunto. Lo ha hecho durante la presentación de la reformada Torre Efisa en Cuatro Caminos, donde ha acusado al portavoz popular de lanzar fake news. "Continuamos con la escalada del bulo y de la mentira permanente", afirmó.

En relación con las becas comedor, Rey ha señalado que bajo su mandato se han aumentado los fondos destinados a estas ayudas. "Nada que ver con la etapa del portavoz del Partido Popular al frente, a media jornada, de la Concejalía de Servicios Sociales, que llevó en su momento. Esto lo hemos reiterado en numerosas ocasiones en los plenos", apuntó.

Asimismo, la regidora ha insistido en que su visión de la política pasa por hacer las críticas que sean oportunas, siempre que sean verdad, pero también por ser constructivas. "Últimamente no veo esa política constructiva en el Partido Popular, sino un intento permanente de contar cosas que no son ciertas", concluyó, acusando a la formación de faltar al respeto a los coruñeses.