Proponen que la mayoría de asignaturas en los centros escolares sean impartidas en gallego Xunta de Galicia

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha destacado que la Xunta recibió más de mil sugerencias a través del programa abierto para llevar a cabo la actualización del Plan xeral de normalización da lingua galega.

Algunas de las ideas formuladas, según incide la Xunta, remarcan la necesidad de "prestigiar la lengua y hacerle entender a la sociedad que es un idioma útil e importante, desmitificando ciertas creencias", o garantizar la presencia del gallego en las tecnologías (aplicaciones, buscadores, asistentes de voz) y en el ámbito digital, promoviendo contenidos en gallego desde la producción hasta la propia publicidad.

En esta línea, las propuestas también se centran en las industrias culturales, apostando por potenciar la programación de contenidos en lengua gallega o asegurando ayudas para doblajes y eventos musicales en gallego.

En lo que tiene que ver con la administración, las sugerencias recibidas abogan por garantizar la versión en gallego de los programas informáticos, formularios o aplicaciones, usarlo en las notificaciones oficiales, o incidir en la formación del personal.

Lo mismo sucede en el ámbito económico o de la sanidad, apostando por establecer normas mínimas de uso del idioma y poniendo en marcha cursos de formación específica. Otra de las cuestiones con más protagonismo reside en la responsabilidad de transmisión de la lengua en el ámbito familiar y educativo, potenciando programas de ocio y conciliación en gallego y aprovechando los servicios de bibliotecas para distribuir material lúdico que beneficie la lengua, además de la actualización del recursos didácticos en los centros escolares y que se prime el uso del gallego por parte del profesorado.

En el ámbito educativo también hay sugerencias sobre el decreto de plurilingüismo, que van desde la derogación a que se puedan impartir en gallego todas las materias (especialmente las científicas) en Primaria y Secundaria.

También se sugiere impartir un mínimo del 50-75% de las materias en gallego en Primaria y Secundaria, inmersión lingüística (sobre todo en los más pequeños) si los padres lo desean, crear líneas de gallego desde infantil o que en las guarderías financiadas con fondos públicos se atienda a los niños y niñas en gallego.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, gracias a los contactos establecidos desde las 11 comisiones de trabajo conformadas por expertos en diferentes materias, llegaron más de mil propuestas, a las que hay que sumar las más de 300 recibidas a través de la caja de correo disponible para la participación de la ciudadanía.

Ahora, toda esta documentación está siendo analizada por la comisión técnica designada para guiar la renovación del Plan, coordinada por el académico Manuel González González. Esta información se suma a los datos sobre la lengua publicados por el Instituto Galego de Estatística o de los extraídos de la Enquisa de percepción social do gallego realizada a 1.200 familias con hijos en edad escolar en las etapas de primaria y secundaria.

También, se incluirán en la evaluación otros informes proporcionados por entidades como el Consello da Cultura Galega, una de las primeras instituciones con las que se mantuvieron consultas por parte de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para desarrollar este proceso.

En este sentido, García ha señalado que los resultados obtenidos "coinciden en gran medida" con los bloques en los que se dividen las mesas de trabajo para la renovación del Plan, lo que indica, "que están en el camino correcto en consonancia con las cuestiones en las que hace hincapié la sociedad".

Así, García se ha mostrado satisfecho con las sugerencias recibidas "en clave positiva", que giran alrededor del ámbito de la administración, la educación, los medios de comunicación, las tecnologías, los derechos lingüísticos, la economía o la familia.

De esta manera, algunas ideas inciden en la necesidad de "prestigiar la lengua" y hacerle entender a la sociedad que es un "idioma útil e importante". En cuanto a lo que tiene que ver con la administración, abogan por garantizar la versión en gallego de los programas informáticos, formularios o aplicaciones, usarlo en las notificaciones oficiales, o insistir en la formación del personal.

Con todo, el proceso afronta su última fase y se prevé hacia final de año la redacción definitiva del texto por parte de la comisión técnica.